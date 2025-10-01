Conheça novo SUV da Caoa Chery que promete fazer 70 km por litro

Veículo foi registrado pela marca no Brasil, primeiro passo para que ele chegue ao mercado

Paulo Roberto Belém - 01 de outubro de 2025

Novo SUV da Caoa Chery foi oi registrado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). (Foto: Divulgação)

Em meio aos altos preços dos combustíveis e o lançamento de veículos 100% elétricos, uma novidade da Caoa Chery vai agradar aqueles que não dispensam os motores a combustão, mas que estão abertos a motores eletrificados.

Isto porque um novo modelo SUV da marca que tem fábrica em Anápolis promete surpreender o mercado: o Chery Fulwin T9, híbrido plug-in terá potência de carro esportivo e um consumo de combustível que parece inacreditável, segundo o Portal Garagem360.

A promessa é que o futuro SUV topo de linha da marca tenha 70 km/L de autonomia estimada. Seguindo o padrão do irmão maior, com 4,79 metros de comprimento, o espaço interno será adaptável para sete passageiros simultâneos, incluindo o motorista.

Outras características foram destacadas. O Chery Fulwin T9 combina um motor 1.5 turbo com potentes motores elétricos. Juntos, eles entregam impressionantes 355 cv de potência e 54 kgfm de torque. Ou seja, são números maiores que os de muitos carros de luxo.

Falando especificamente de consumo, com o veículo vindo com uma bateria de 18,6 kWh, o SUV pode rodar até 120 km usando apenas eletricidade. Quando os motores trabalham juntos, o consumo total, segundo o padrão chinês, é de 74 km/L, divulgou o portal.

Quando virá

A condição atual do Chery Fulwin T9 é que o carro foi registrado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), primeiro passo para que um veículo possa ser vendido no Brasil. Exatamente o que a Chery fez com o SUV.

Entretanto, o registro no INPI não garante uma data de lançamento, mas é um sinal claro de que o Fulwin T9 está nos planos da Caoa Chery para o Brasil, afirmou o portal especializado.

