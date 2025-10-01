Sesc Goiás abre novas vagas com salário de até R$ 5,1 mil, além de vale-alimentação de R$ 410

Oportunidades são para Pirenópolis e inscrições se encerram entre quarta (1º) e sexta-feira (03)

Paulo Roberto Belém - 01 de outubro de 2025

Sesc Goiás. (Foto: Divulgação)

O Sesc Goiás está com inscrições abertas para novas oportunidades de trabalho em Pirenópolis. As vagas são destinadas à formação de cadastro reserva e oferecem salários de até R$ 5.154,78, além de vale-alimentação no valor de R$ 410,00.

As inscrições devem ser feitas no site sescgo.com.br, na seção Trabalhe Conosco. O prazo varia conforme o cargo: para a vaga de Nutricionista, o encerramento será nesta quarta-feira (1º), às 17h. Já para as demais, o prazo se estende até a sexta-feira (03), também às 17h.

Vagas disponíveis

Nutricionista

Salário: R$ 5.154,78 (40h semanais)

Pré-requisitos: Ensino Superior em Nutrição, registro ativo no CRN e experiência mínima de 6 meses.

Prazo de inscrição: até 1º de outubro.

Assistente técnico de operações cênicas e audiovisuais

Salário: R$ 3.435,81 (40h semanais)

Pré-requisitos: Ensino Médio completo e experiência mínima de 6 meses na área de operações cênicas e audiovisuais ou afins.

Prazo de inscrição: até 03 de outubro.

Auxiliar de serviços gerais

Salário: R$ 1.868,78 (44h semanais / escala 12×36)

Pré-requisitos: Ensino Fundamental incompleto e disponibilidade para trabalhar aos finais de semana ou feriados.

Prazo de inscrição: até 03 de outubro.

Os interessados devem se atentar aos prazos, já que as inscrições serão feitas exclusivamente pela internet e não haverá prorrogação.

A seleção representa uma oportunidade de ingresso em uma das instituições mais reconhecidas na área social e cultural do Estado

