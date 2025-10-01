Você pode estar pagando mais na conta de água sem perceber: esse aparelho brasileiro promete ser a solução
Saiba como um simples detalhe pode estar inflando sua conta de água todo mês.
Muita gente se preocupa em economizar na conta de água dentro de casa: banho mais rápido, torneira fechada ao escovar os dentes, uso consciente da máquina de lavar.
Mas, ainda assim, a conta chega mais alta do que deveria. E quando isso acontece, a primeira reação é imaginar que houve erro da concessionária ou que o consumo realmente aumentou.
O que poucos sabem é que existe um fator escondido, presente em praticamente todos os imóveis com hidrômetro, que pode estar prejudicando o seu bolso sem você nem perceber.
Trata-se de um detalhe invisível, mas que faz toda a diferença no final do mês: a passagem de ar pela tubulação.
Isso acontece porque, quando a rede de abastecimento é religada após interrupções ou quando há variação na pressão da água, bolsas de ar podem passar pelo hidrômetro.
O problema é que o medidor interpreta esse ar como se fosse consumo real de água — e a cobrança vai parar direto na sua fatura.
Pensando nesse problema, empresas brasileiras desenvolveram um aparelho simples, que pode ser instalado junto ao hidrômetro e impede a passagem de ar pela tubulação.
Ele funciona como uma barreira inteligente: deixa a água fluir normalmente, mas bloqueia as bolhas de ar que, de outra forma, seriam contabilizadas como litros consumidos.
Veja como funciona na prática
O melhor é que a solução não é cara. Hoje, é possível encontrar modelos a partir de R$ 20,00, enquanto os mais reforçados e duráveis podem chegar a cerca de R$ 300,00.
Segundo os fabricantes, a instalação é rápida, não requer quebra de parede e pode gerar uma economia significativa já nos primeiros meses.
Além disso, o dispositivo não altera a qualidade da água nem interfere na medição real do consumo, apenas evita que o ar seja registrado indevidamente.
Para quem sente que a conta de água não condiz com o consumo da casa, o aparelho pode ser um aliado importante. A economia depende de cada situação, mas relatos de usuários apontam que a diferença é visível no valor final.
No fim das contas, é uma solução prática para quem busca pagar apenas pelo que realmente consome, sem surpresas desagradáveis na fatura.
