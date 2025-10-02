A quantidade de horas que um adolescente deve dormir por noite para ficar inteligente, segundo especialistas

Pesquisas indicam que sono adequado melhora memória, aprendizado e equilíbrio emocional

Gabriel Yuri Souto - 02 de outubro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/SHVETS production)

Dormir bem na adolescência é mais do que descansar: é garantir o bom funcionamento do cérebro.

Pesquisas internacionais publicadas em revistas como Nature e Journal of Adolescent Health mostram que jovens que dormem cedo e por mais tempo apresentam melhor desempenho escolar, maior controle emocional e desenvolvimento cerebral mais equilibrado.

A recomendação oficial da Academia Americana de Pediatria aponta que adolescentes devem dormir entre 8 e 10 horas por noite.

Segundo a agência, esse período é considerado essencial para processos biológicos fundamentais, como a consolidação da memória, a limpeza de toxinas do sistema nervoso e a regulação de neurotransmissores ligados ao humor, como dopamina e serotonina.

O impacto da falta de sono regular é significativo.

Estudos revelam que adolescentes que dormem mal têm queda de atenção em sala de aula, maior risco de ansiedade e depressão, mais impulsividade e até redução da massa cinzenta em regiões do cérebro responsáveis pela aprendizagem.

Especialistas defendem medidas simples para melhorar a qualidade do descanso, como reduzir o uso de telas à noite, manter rotinas fixas de sono, evitar cafeína no fim do dia e garantir que o quarto esteja escuro e silencioso.

A conclusão é clara: para adolescentes, dormir cedo não é apenas uma questão de hábito, mas um investimento direto em inteligência, saúde e futuro.

