Conheça região em Goiás conhecida como “nova fronteira agrícola” que viralizou nas redes sociais

Para se ter uma ideia, localidade é responsável por 10% de toda a soja produzida no estado e por 15% da produção de milho

Gabriella Pinheiro - 02 de outubro de 2025

Aviões estiveram na Fazenda Tamburi, durante um evento da Aprosoja Goiás. (Foto: Divulgação/ Elio Jove)

Com o título de “nova fronteira agrícola de Goiás”, uma propriedade localizada em Nova Crixás, em Goiás, se destacou em um vídeo nas redes sociais ao reunir mais de mil pessoas, dentre elas produtores rurais, empresários do ramo do agronegócio e autoridades estaduais e federais, durante a Abertura Estadual do Plantio de Soja da Safra 2025/2026, que ocorreu na Fazenda Tamburi, no dia 28 de setembro.

Um “singelo” detalhe, porém, foi o que chamou ainda mais atenção na gravação: a presença de 28 aviões e 3 helicópteros. Cada aeronave, por exemplo, pode custar mais de R$ 40 milhões – a depender do modelo, ano de fabricação e outros recursos – e alguns deles são biomotores, conforme explica o piloto e especialista Hallan Vieira.

“Empresários que precisariam estar em estradas perigosas, ruins, passando dias para se locomover entre grandes centros e suas propriedades, podem fazê-lo em poucas horas”, disse ele em entrevista ao G1.

A região em destaque faz parte do Vale do Araguaia – local já conhecido pela produção agrícola e agropecuária – e é formada por 11 cidades. Para se ter uma ideia, a localidade é responsável por 10% de toda a soja produzida no estado e por 15% da produção de milho.

Segundo a Associação dos Produtores de Soja, Milho e Outros Grãos de Goiás (Aprosoja-GO), o local ainda tem potencial para ser explorado, com muitas terras disponíveis para a agricultura.

A expectativa é que a região passe por um novo ciclo de crescimento até o final da década, com a conclusão da obra da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste (Fico), prevista para 2029.

