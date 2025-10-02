Grupo bilionário aposta em Anápolis e inaugurará nova fábrica de suplementos no DAIA

Iniciativa é estratégica para dominar a produção da linha de suplementos Trustfuel, trazendo para a base anapolina o que antes era feito fora

Danilo Boaventura - 02 de outubro de 2025

Vista aérea do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA). (Foto: Codego)

Rápidas antecipa: o bilionário Grupo José Alves, um dos maiores conglomerados empresariais de Goiás, vai reforçar os investimentos em Anápolis.

A coluna apurou que a Vitamedic, braço farmacêutico do grupo, marcou para o próximo dia 15 de outubro a inauguração de uma nova e moderna planta industrial no Distrito Agroindustrial (DAIA).

A iniciativa é estratégica para dominar a produção da linha de suplementos Trustfuel, trazendo para a base anapolina o que antes era feito fora.

Com projeções globais que apontam para um salto de quase US$ 40 bilhões para US$ 60 bilhões até 2035, o grupo quer garantir que o epicentro dessa produção seja goiano.

A ideia do Grupo José Alves é transformar o complexo do DAIA em uma fortaleza na fabricação de vitaminas e suplementos, aproveitando a onda de “estilo de vida saudável” que já conquistou mais de um terço dos brasileiros.

Para o Grupo José Alves, que ostenta um faturamento anual superior a R$ 4 bilhões, a nova fábrica é mais do que uma simples expansão. É um recado direto ao mercado de que Anápolis é a peça-chave em seu tabuleiro de crescimento.

Ao centralizar a produção e a tecnologia na cidade, o conglomerado não só otimiza suas operações, mas consolida o município como um polo farmacêutico incontornável no cenário nacional.

Goiás chega a média de 10 postes derrubados todos os dias por carros

Levantamento recente da Equatorial Goiás revela um dado alarmante: de janeiro até agora, mais de 2,6 mil postes foram derrubados por veículos em todo o estado.

A estatística fria se traduz em uma média de 10 colisões por dia, um número que não para de crescer e que acende um alerta para a segurança no trânsito e a estabilidade do fornecimento de energia. Goiânia lidera o ranking da destruição com 329 acidentes, seguida por Aparecida de Goiânia (110) e Rio Verde (100).

O prejuízo vai muito além do poste no chão. Cada abalroamento mobiliza equipes por, em média, seis horas, tempo necessário para um trabalho complexo que pode deixar centenas de famílias e empresas no escuro.

O mais curioso, segundo a concessionária, é que a maior parte das ocorrências se concentra entre sexta-feira e segunda-feira. Além do transtorno da falta de energia, a conta da substituição é salgada e recai sobre o motorista responsável — quando ele é identificado.



Programa Live ganha novos jornalistas participantes

Apresentado por Rogério Fernandes, o Programa Live, produzido pelo Portal 6 em parceria com a rádio 105.7 FM, passa a contar com as participações dos jornalistas Paulo Roberto Belém (às terças-feiras) e Natália Sezil (às quartas-feiras).

Danilo Boaventura participa às segundas-feiras e sextas-feiras, acompanhado de Thales Rodrigues.

Samuel Leão, repórter especial do Portal 6 e âncora do Manhã 105 na emissora, estará sempre às quintas-feiras.

O Programa Live é transmitido ao vivo, das 17h às 19h, pela 105.7 FM e pelo Instagram e YouTube do Portal 6 com notícias em tempo real e os destaques do dia.

Expulso da UnB, youtuber Wilker Leão vai estudar na UEG de Formosa

Após ser expulso da Universidade de Brasília (UnB) em setembro, o youtuber Wilker Leão, que ganhou notoriedade por seus vídeos de confronto com autoridades, já tem uma nova casa acadêmica.

Ele foi aprovado em primeiro lugar para o curso de História na Universidade Estadual de Goiás (UEG), no campus de Formosa.

A expulsão da UnB ocorreu após um processo disciplinar concluir que Leão gravava professores e alunos sem permissão, uma conduta considerada incompatível com as normas da instituição.

Brigas ideológicas na Alego estão cansando deputados e jornalistas

Um clima de cansaço tomou conta dos corredores da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), e não é por excesso de trabalho.

Nos bastidores, deputados de partidos de centro e até mesmo jornalistas que cobrem o dia a dia da Casa confidenciaram à Rápidas a exaustão com a polarização crescente entre parlamentares de esquerda e direita.

A queixa é uníssona: enquanto a gritaria ideológica e os embates de extremistas ganham os holofotes, discussões sobre projetos realmente úteis para o estado perdem espaço e relevância, esvaziando o propósito do Legislativo e tornando o ambiente político cada vez mais tóxico e improdutivo.

Nota 10

Para o deputado Antônio Gomide (PT), pela cobrança insistente e necessária para acabar com a superlotação do HEANA.

Maior hospital público do interior goiano, o HEANA não está conseguindo suprir a demanda diária e pacientes são alocados em corredores.

Nota Zero

Para Prefeitura de Leopoldo de Bulhões pela demissão da cuidadora da creche do município por alegadamente ter agredido um aluno.

Rápidas teve acesso ao vídeo, que mostra, na verdade, uma mulher sendo a todo chutada e esmurrada pela criança. Ambas são vítimas e a demissão deveria ser revista.