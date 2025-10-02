Itaú anuncia o fechamento de agência que estava aberta há mais de 30 anos
Decisão causou surpresa e protesto, pois unidade atendia mais de 20 mil correntistas e contava com 28 funcionários
O Itaú Unibanco vai fechar na próxima segunda-feira (05) a agência localizada na avenida Tancredo Neves, no bairro Caminho das Árvores, em Salvador (BA).
A informação é do jornal Correio da Bahia, que destacou que a unidade funcionava desde 1992 e atendia mais de 20 mil correntistas, além de contar com 28 funcionários.
A decisão causou surpresa e protesto. No último dia 17, bancários se reuniram em frente ao local contra o fechamento, comunicado oficialmente ao sindicato dois dias antes.
O anúncio veio uma semana após o banco ter demitido mil trabalhadores ligados à área de tecnologia, a maioria em São Paulo (SP).
O Itaú justifica a medida com a migração crescente dos clientes para os serviços digitais.
Representantes dos bancários, porém, criticam a decisão e apontam que parte da população continua dependente do atendimento presencial, sobretudo diante da escalada de golpes virtuais.
Com o encerramento, os clientes da unidade serão transferidos para a agência Iguatemi (0935). Essa será a quarta agência de grande porte a ser fechada em Salvador neste ano, depois das unidades de Brotas, Cabula e Imbuí.
Em nota, o banco informou que 97% das operações de pessoas físicas já ocorrem pelos canais digitais e que a rede física passará a adotar um modelo mais consultivo e especializado. Leia a íntegra:
“O Itaú Unibanco vem transformando sua estratégia de Varejo PF, com foco em oferecer uma experiência digital cada vez mais fluida e hiperpersonalizada. Hoje, cerca de 97% das transações de pessoas físicas já ocorrem pelos canais digitais, e o superapp vem se consolidando como um aliado na gestão financeira do dia a dia.
Com o apoio da Inteligência Itaú, vamos levar a experiência digital a novos patamares, direcionando investimentos para equipar times comerciais, em pontos físicos e digitais, para liderar conversas ainda mais qualificadas e soluções aderentes às necessidades dos clientes.
Essa transformação também redefine o papel da rede física, que continuará sendo parte essencial da estratégia e passará, ao longo dos próximos anos, a adotar um modelo mais consultivo e nichado. As unidades estarão preparadas para atender diferentes perfis com maior proximidade e especialização, unindo a eficiência do digital a uma presença humana acolhedora e qualificada nos momentos que exigem relacionamento e orientação financeira.”