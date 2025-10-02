Itaú anuncia o fechamento de agência que estava aberta há mais de 30 anos

Decisão causou surpresa e protesto, pois unidade atendia mais de 20 mil correntistas e contava com 28 funcionários

Pedro Ribeiro - 02 de outubro de 2025

Agência do Itaú. (Foto: Divulgação)

O Itaú Unibanco vai fechar na próxima segunda-feira (05) a agência localizada na avenida Tancredo Neves, no bairro Caminho das Árvores, em Salvador (BA).

A informação é do jornal Correio da Bahia, que destacou que a unidade funcionava desde 1992 e atendia mais de 20 mil correntistas, além de contar com 28 funcionários.

A decisão causou surpresa e protesto. No último dia 17, bancários se reuniram em frente ao local contra o fechamento, comunicado oficialmente ao sindicato dois dias antes.

O anúncio veio uma semana após o banco ter demitido mil trabalhadores ligados à área de tecnologia, a maioria em São Paulo (SP).

O Itaú justifica a medida com a migração crescente dos clientes para os serviços digitais.

Representantes dos bancários, porém, criticam a decisão e apontam que parte da população continua dependente do atendimento presencial, sobretudo diante da escalada de golpes virtuais.

Com o encerramento, os clientes da unidade serão transferidos para a agência Iguatemi (0935). Essa será a quarta agência de grande porte a ser fechada em Salvador neste ano, depois das unidades de Brotas, Cabula e Imbuí.

Em nota, o banco informou que 97% das operações de pessoas físicas já ocorrem pelos canais digitais e que a rede física passará a adotar um modelo mais consultivo e especializado. Leia a íntegra: