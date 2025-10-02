Novo polo industrial de Aparecida de Goiânia estima gerar 30 mil empregos diretos e indiretos

Dianot tem 2 milhões de metros quadrados e 359 módulos industriais disponíveis para empresas

Isabella Valverde - 02 de outubro de 2025

Área de 2 milhões m² destinada ao novo Distrito Agroindustrial, em Aparecida de Goiânia, corresponde a 359 lotes. (Foto: Divulgação/Codego)

O Distrito Agroindustrial Norberto Teixeira (Dianot), em Aparecida de Goiânia, abriu chamamento público para receber empresas interessadas em se instalar na área. Com 2 milhões de metros quadrados e 359 módulos industriais disponíveis, o polo tem expectativa de gerar cerca de 30 mil empregos diretos e indiretos.

As empresas interessadas já podem participar do processo de chamamento público. A entrega da documentação exigida em edital deve ser feita no dia 13 de outubro, na Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego), em Goiânia.

Na última quarta-feira (1º), o prefeito de Aparecida, Leandro Vilela (MDB), recebeu em seu gabinete o presidente da Codego, Francisco Jr., para alinhar os detalhes da próxima etapa. Eles reforçaram que todas as informações sobre o edital podem ser consultadas no site codego.com.br, onde está disponível um vídeo de tira-dúvidas sobre o Dianot.

Segundo o prefeito, o município está empenhado em facilitar a chegada das empresas.

“Esse é um polo extraordinário, um grande investimento do Governo de Goiás em Aparecida. O município está simplificando processos e procedimentos para tornar mais fácil e ágil a instalação das empresas na nossa cidade”, destacou Leandro Vilela.

Já o presidente da Codego ressaltou o potencial de expansão econômica que o polo representa:

“São muitas empresas enxergando Aparecida como a bola da vez. O Dianot já é um sucesso e, em breve, será compartilhado com milhares de pessoas por meio da geração de empregos e desenvolvimento.”

Fruto de parceria entre a Prefeitura de Aparecida e o Governo de Goiás, o Dianot recebeu R$ 576 milhões em investimentos e já é considerado o segundo maior distrito agroindustrial do Estado. O espaço tem capacidade para abrigar até 200 empresas e promete se tornar um marco na transformação econômica da região.

