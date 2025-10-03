Abertas inscrições de concurso público em Goiás com mais de 250 vagas para todos os níveis

Candidatos podem se inscrever de forma online e prazo vai até 03 de dezembro

Gabriella Pinheiro - 03 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução/Agência GOV)

A Prefeitura de Caldazinha lançou o edital de um concurso público com diversas vagas para contratação de profissionais em diferentes áreas de atuação.

No total, estão sendo ofertadas 253 oportunidades, sendo 61 para início imediato e 192 para formação de cadastro de reserva, para pessoas com níveis fundamental, médio/técnico e superior.

As inscrições podem ser feitas no período de 03 de novembro a 03 de dezembro, de forma online por meio do site do Itame. O valor da taxa é entre R$ 80 e R$ 150.

Há vagas para os cargos de Agente de Serviços Gerais; Coveiro; Eletricista ; Gari; Jardineiro; Motorista; Operador de Máquinas Pesadas; Executor Administrativo; Fiscal Agente Ambiental; Assistente Social; Engenheiro Ambiental; Nutricionista; Professor P-III – Educação Física; Professor em Pedagogia; Professor de Inglês; Professor Atendimento Educacional Especializado – AEE e Psicólogo.

A seleção acontecerá por meio de provas objetiva, de redação, prática e de títulos.

Os selecionados cumprirão jornadas de 30 a 35 horas semanais e contarão com remuneração mensal de R$ 1.800 mil a R$ 3.654 mil.

Mais informações estão disponíveis no edital.

