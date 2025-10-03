Aparecida de Goiânia sai na frente e antecipa campanha contra dengue

Operação, conduzida pelas Secretarias de Saúde e de Desenvolvimento Urbano, conta com 31 servidores e 10 veículos

Danilo Boaventura - 03 de outubro de 2025

Mosquito transmissor da dengue, Chikungunya e Zika..(Foto: Pixabay)

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, em uma ação para se antecipar ao período chuvoso, realiza nesta sexta-feira (03) uma campanha intensiva de combate ao Aedes aegypti.

O prefeito Leandro Vilela (MDB) também estará presente no lançamento da mobilização, que foca na coleta de pneus inservíveis em diversos pontos da cidade para eliminar possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya, reforçando o compromisso da gestão com a saúde pública preventiva.

A operação, conduzida pelas Secretarias de Saúde e de Desenvolvimento Urbano, conta com 31 servidores e 10 veículos.

O trabalho se soma a um esforço contínuo que já resultou no recolhimento de mais de 105 mil pneus desde o início do ano.

Todo o material coletado na ação desta sexta-feira será destinado à reciclagem, em uma parceria com a empresa Reverso Pneus, garantindo um descarte ambientalmente correto.

