Motorista bêbada é presa após resistir à prisão e tentar desarmar policial em Goiânia

Suspeita foi abordada após militar flagrar veículo dela andando em zigue-zague em rodovia

Augusto Araújo - 03 de outubro de 2025

Mulher foi flagrada dirigindo embriagada. (Foto: Reprodução)

Uma motorista foi presa na manhã desta sexta-feira (03) após provocar confusão durante uma abordagem policial na GO-070, no bairro Vila Mutirão I, em Goiânia.

Segundo a Polícia Militar, a condutora de um Ford Ka branco foi flagrada trafegando em zigue-zague na rodovia e desobedeceu à ordem de parada em uma barreira de fiscalização. Poucos metros à frente, os agentes conseguiram interceptar o veículo.

Durante a abordagem, a mulher apresentava sinais visíveis de embriaguez, que foram confirmados após teste do bafômetro, registrando 0,98 mg/l de álcool por litro de ar expelido — índice muito acima do limite legal.

Ainda de acordo com a PM, após o teste, a motorista reagiu e avançou contra uma sargento, tentando arrancar a arma do coldre da policial.

Na ação, a militar sofreu uma lesão no rosto. Foi necessário uso de força e algemamento para conter a condutora, que foi levada à Central de Flagrantes de Goiânia.

Agora, ela deve responder por lesão corporal, embriaguez ao volante, resistência, desobediência e demais infrações previstas no Código Penal e no Código de Trânsito Brasileiro.

