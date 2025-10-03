Previsão do tempo: meteorologia emite alerta para moradores de Goiás neste final de semana

Umidade relativa do ar em nível de emergência e temperaturas de até 40 °C colocam estado em atenção

Gabriella Pinheiro - 03 de outubro de 2025

Imagem aérea de Anápolis, em um dia de calor. (Foto: Reprodução)

O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) emitiu um alerta para os moradores de todas as regiões do estado sobre o cenário previsto para sábado (04).

De acordo com o boletim, a umidade relativa do ar estará em nível de emergência, abaixo de 12%, e as temperaturas no período da tarde ficarão elevadas, com alto risco de queimadas.

Ao longo do dia, o estado terá predomínio de sol e calor intenso à tarde, com destaque para as regiões Norte e Oeste, que apresentarão condições favoráveis à ocorrência de incêndios, redução do nível dos mananciais e impactos na saúde respiratória, devido à baixa umidade relativa do ar e à variação térmica durante o dia.

Dentre as regiões, todas devem registrar umidade relativa do ar entre 12% e 55%. Já em relação às temperaturas, o Oeste e o Norte devem ter as maiores máximas, com 40 °C, enquanto o Sudoeste, Leste, Centro e Sul podem alcançar até 38 °C.

Os índices mais elevados, segundo a previsão, serão registrados em Porangatu, com 40 °C, seguida pelas cidades de Araguapaz e Aruanã, com 39 °C cada.

Goiânia, Jataí, Itumbiara, Santa Helena, Goianésia e Montes Claros devem registrar 38 °C — cenário semelhante ao de Rio Verde, Ceres, Rubiataba, Iporá e Acreúna, com 37 °C.

Em Mineiros, Morrinhos, Flores de Goiás, Palmeiras de Goiás, São João da Paraúna, Firminópolis, Palminópolis, Cachoeira Alta e Rialma, as máximas podem chegar a 36 °C.

Já Goiandira, Ouvidor, Ipameri, Caiapônia, Doverlândia e Cocalzinho devem registrar 34 °C. Em contrapartida, Catalão e Cristalina aparecem com 33 °C, e Anápolis, por sua vez, desponta com a máxima mais baixa: 32 °C.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!