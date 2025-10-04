Banco Central anuncia quem terá as chaves Pix bloqueadas no Brasil

Nova medida atinge contas usadas em golpes e promete reforçar a segurança das transferências digitais

Gabriel Yuri Souto - 04 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução/Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O Banco Central (BC) começou neste sábado (04) a bloquear chaves Pix vinculadas a golpes e fraudes em todo o país.

A ação faz parte de um conjunto de medidas para fortalecer a segurança do sistema de transferências instantâneas e será executada com base em informações fornecidas pelas próprias instituições financeiras.

De acordo com o BC, as chaves identificadas como suspeitas serão desativadas após análise das movimentações feitas pelos bancos e fintechs participantes do sistema.

A decisão foi anunciada durante a última reunião do Fórum Pix — grupo consultivo que reúne cerca de 300 representantes do setor financeiro e da sociedade civil para discutir as regras de funcionamento do sistema.

Bloqueio e novas regras de segurança

A iniciativa se soma a outras medidas implementadas nas últimas semanas para combater fraudes.

No início de setembro, o BC limitou a R$ 15 mil as transferências via Pix e TED para instituições de pagamento não autorizadas a funcionar pelo órgão.

A decisão foi tomada após operações da Polícia Federal (PF) contra o crime organizado — entre elas, Carbono Oculto, Quasar e Tank — que identificaram mais de R$ 50 bilhões em movimentações suspeitas feitas por fintechs.

Também em setembro, o Banco Central determinou que instituições financeiras passem a recusar transações destinadas a contas suspeitas de fraude. A exigência deve ser totalmente implementada até 13 de outubro.

Mais proteção ao usuário

Desde quarta-feira (1º), os aplicativos bancários também passaram a oferecer o botão de contestação de transações, tornando 100% digital o processo do Mecanismo Especial de Devolução (MED).

Criado em 2021, o recurso permite que vítimas de golpes solicitem o ressarcimento de valores transferidos indevidamente.

Com as novas medidas, o Banco Central busca reduzir o número de fraudes no Pix e aumentar a confiança dos usuários, mantendo o sistema como uma das formas de pagamento mais seguras e populares do país.

