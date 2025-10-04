É possível identificar metanol em bebidas pela cor? A crise de intoxicações que assusta o país

Álcool altamente tóxico, o metanol não altera a cor das bebidas e está no centro de uma onda de casos registrados no Brasil desde a semana passada

Gabriel Yuri Souto - 04 de outubro de 2025

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

O Brasil vive uma crise de intoxicações por metanol que já deixou mortos e dezenas de pessoas hospitalizadas em diferentes estados.

O problema reacendeu um alerta: muitos acreditam que é possível identificar a presença dessa substância pela cor ou pelo cheiro da bebida, mas isso é um mito perigoso.

Desde a semana passada, foram registradas mais de 100 notificações de suspeita de intoxicação por metanol no país.

O Ministério da Saúde já confirmou 11 casos, todos em São Paulo, onde também foram contabilizadas pelo menos cinco mortes. Outros estados e o Distrito Federal também investigam ocorrências semelhantes.

Segundo autoridades de saúde, chama atenção o novo perfil das vítimas: antes, os casos eram mais comuns em contextos de consumo de álcool de origem desconhecida.

Agora, há relatos ligados a bares, restaurantes e a bebidas destiladas como gin, vodca e uísque, compradas em ambientes sociais.

O Governo Federal determinou a notificação imediata de todos os casos suspeitos e acionou protocolos especiais de atendimento.

A Polícia Federal (PF) também investiga uma possível rede de distribuição de bebidas adulteradas que pode estar atuando em vários estados.

Cor não é um indicativo

Na prática, não é possível identificar o metanol em uma bebida pela cor. Isso porque ele é incolor e transparente, com aparência idêntica ao etanol, o álcool presente em cervejas, vinhos e destilados.

Também não há garantia de que odor ou sabor revelem sua presença, segundo químicos.

Ou seja, uma bebida adulterada pode parecer absolutamente normal aos olhos do consumidor.

Sintomas da intoxicação

Os primeiros sinais costumam surgir de 12 a 24 horas após a ingestão. Entre eles:

Dor de cabeça intensa

Náuseas e vômitos

Dor abdominal

Tontura

Alterações visuais, como visão turva ou cegueira

Em casos graves, falência de órgãos e morte

Um detalhe importante é que os sintomas visuais aparecem precocemente e ajudam a diferenciar a intoxicação de uma ressaca comum.

Como se proteger

Evite bebidas sem rótulo, sem registro ou de origem duvidosa.

Desconfie de preços muito abaixo do mercado.

Prefira marcas reconhecidas e estabelecimentos de confiança.

Verifique selos de autenticidade, lote e CNPJ nos rótulos.

Ao apresentar sintomas, procure imediatamente atendimento médico e informe sobre a suspeita de ingestão de metanol.

Nota da Redação

O metanol é invisível ao olhar humano e não altera a cor de uma bebida. Em meio à atual onda de casos, a única forma de prevenção é não consumir produtos clandestinos e redobrar a atenção com a procedência do que se bebe. O risco é real, e a intoxicação pode transformar um simples momento de lazer em uma tragédia.

