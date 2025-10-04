Hungria apresenta ‘evolução’ e tem hemodiálise suspensa, diz boletim médico

Folhapress - 04 de outubro de 2025

Imagem mostra rapper Hungria (Foto: hungria_oficial/Instagram)

SALVADOR, BA (UOL/FOLHAPRESS) – O rapper Hungria, 34, internado desde a última quinta (2) após apresentar sintomas similares de intoxicação por metanol, teve a hemodiálise suspensa e está se recuperando bem, segundo informações do boletim médico divulgado pelo hospital DF Star, em Brasília.

A equipe médica informou que ele “segue internado na unidade de terapia intensiva.” “Mantém boa evolução clínica, tendo sido suspensa a hemodiálise. O paciente segue em cuidados clínicos intensivos e sem previsão de alta.”

Nesta sexta-feira (03), Hungria publicou uma foto no hospital para dizer aos fãs que está bem. Ele afirmou que está se recuperando da melhor forma possível.

“Hoje meu coração é só gratidão! Agradeço primeiramente a Deus, que tem sido minha força e meu abrigo em todos os momentos. Sou profundamente grato a minha família, que não soltou a minha mão nem por um segundo, e a cada amigo e fã que dedicou uma oração, uma palavra de apoio e de carinho. A sexta-feira tem uma energia diferente. Caso sinta uma sede estranha, arrume um lugar seguro para tomar uma”, disse o rapper.

A INTERNAÇÃO

Na última quinta (2), Hungria apresentou quadro de cefaleia, náusea, vômito, turvação visual e acidose metabólica, segundo o Hospital DF Star. Os sintomas apareceram após ele consumir vodca na casa de um amigo, em Brasília.

“O cantor encontra-se sob cuidados médicos após a suspeita de ter ingerido bebida adulterada, em situação que remete aos casos recentemente noticiados em São Paulo”, afirmou a equipe do artista.

Também foi anunciado o adiamento de shows. “Por orientação médica e com o objetivo de preservar sua saúde, os shows previstos para este final de semana serão remarcados. O artista permanece em acompanhamento e já está fora de risco iminente”, diz trecho de comunicado.

Gustavo da Hungria Neves, ou ”Hungria Hip Hop”, começou a viralizar na internet aos 14 anos. Com mais de 12,1 milhões de seguidores no Instagram, o músico soma hits nacionais.