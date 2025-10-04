Tecnologia com IA desenvolvida por startup de Anápolis promete revolucionar tratamento de câncer de mama

Dispositivo foi desenvolvido dentro do Programa Centelha, executado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás

Paulo Roberto Belém - 04 de outubro de 2025

Batizado de OBNext, o dispositivo foi desenvolvido pela startup goiana GONexter; (Foto: Divulgação/Fapeg)

Um equipamento portátil que une inteligência artificial e fluorescência por imagem promete revolucionar as cirurgias de câncer de mama — e, futuramente, de outros tipos de neoplasias.

Batizado de OBNext, o dispositivo foi desenvolvido pela startup goiana GONexter e permite analisar margens cirúrgicas no próprio centro cirúrgico, em tempo real, oferecendo maior precisão, rapidez e confiabilidade ao procedimento.

O método foi desenvolvido dentro do Programa Centelha, executado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg). Quem explica o processo é o médico nuclear Antônio César Pereira, um dos fundadores da startup.

“O fármaco é um marcador tumoral fluorescente. Com o OBNext conseguimos gerar um gêmeo digital da peça retirada e colorir, em verde, a parte livre de doença e, em vermelho, as áreas comprometidas, indicando ao cirurgião onde deve ampliar a ressecção”, disse.

Ele lembra que, hoje, mais de 90% dos hospitais dependem de laboratórios externos para esse tipo de análise, o que retarda o processo e aumenta os custos.

Agora, o OBNext está em fase de validações clínicas e aguarda aprovação da Anvisa. A expectativa é disponibilizar o equipamento em breve para hospitais, operadoras de saúde e o Sistema Único de Saúde (SUS), no Brasil e no exterior.

A startup já acumula parcerias com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo (IPT), com apoio da Embrapii/Sebrae, além de colaboração com a goiana Ziontech para produção e comercialização.

Outro avanço é o trabalho conjunto com a Universidade Estadual de Goiás (UEG) no desenvolvimento de novos fármacos marcadores tumorais com inteligência artificial.

A tecnologia busca eliminar a dependência de análises externas feitas por patologistas — em muitos casos, com logística precária.

Além disso, é previsto a redução de tempo e custos, pois a solução deve ampliar o acesso a cirurgias oncológicas de alta precisão em cidades de pequeno e médio porte.

Origem em Goiás

Criada em Anápolis, a GONexter nasceu da união de Antônio César Pereira, médico com experiência em cirurgias radioguiadas; Kleber Mundim, físico matemático especialista em IA; e Sérgio Hirase, executivo de TI e plataformas em nuvem.

A proposta conquistou apoio no Programa Centelha 2, executado pela Fapeg, órgão do Governo de Goiás.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!