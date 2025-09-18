Os hospitais do SUS na lista dos melhores do mundo em 2025

Pedro Ribeiro - 18 de setembro de 2025

(Ilustração: Reprodução/ Agência Brasil)

Os hospitais do SUS provaram mais uma vez sua relevância ao aparecerem na lista dos melhores do mundo divulgada pela revista americana Newsweek em parceria com a Statista.

O levantamento de 2026 avaliou instituições de diversos países e trouxe uma ótima notícia para os brasileiros: além de hospitais privados renomados, cinco hospitais públicos ligados ao SUS foram reconhecidos pela excelência em diversas especialidades médicas.

Esse resultado mostra que, apesar de tantos desafios, o sistema público de saúde no Brasil pode oferecer serviços de altíssima qualidade.

O ranking anual da Newsweek é considerado um dos mais respeitados do mundo quando o assunto é saúde hospitalar. Ele avalia 12 especialidades médicas, entre elas cardiologia, oncologia, pediatria, neurocirurgia, urologia e ortopedia.

A metodologia é bastante completa: combina recomendações de profissionais de saúde, certificações internacionais, acreditações e, principalmente, os chamados PROMs (Patient-Reported Outcome Measures). Esses indicadores medem a percepção dos pacientes sobre sua melhora, qualidade de vida e satisfação com o tratamento recebido. Em outras palavras, não é só a visão dos médicos que importa, mas também a experiência real de quem é atendido.

Hospitais do SUS que estão entre os melhores do mundo

Entre os hospitais públicos brasileiros que aparecem no ranking estão:

Esses hospitais do SUS têm forte atuação em ensino, pesquisa e atendimento de alta complexidade. Muitos deles são referência nacional em suas áreas, formando profissionais e desenvolvendo tratamentos que beneficiam milhares de pacientes todos os anos.

Parcerias que ampliam o impacto

Além dos hospitais totalmente públicos, o ranking também destacou instituições privadas e filantrópicas que mantêm parcerias com o SUS. É o caso do A.C. Camargo Cancer Center, do Hospital Israelita Albert Einstein, do Sírio-Libanês, do HCor e do Pequeno Príncipe, entre outros.

Essas colaborações mostram como a rede pública e a privada podem trabalhar juntas para ampliar o acesso da população a tecnologias de ponta e cuidados de qualidade.

Por que esse reconhecimento é importante

Ver hospitais do SUS entre os melhores do mundo é motivo de orgulho e esperança. O ranking mostra que o Brasil tem centros de saúde capazes de competir com os mais avançados do planeta. Mais do que isso: reforça a importância de valorizar e fortalecer o sistema público, que atende milhões de brasileiros diariamente.

Esse reconhecimento internacional ajuda a atrair investimentos, estimula pesquisas e inspira confiança tanto nos profissionais quanto nos pacientes. Afinal, quando hospitais públicos conseguem esse nível de destaque, todos saem ganhando.

Os hospitais do SUS na lista dos melhores do mundo em 2025 representam um marco importante para a saúde brasileira. Eles provam que a qualidade e a excelência também estão presentes no setor público, mesmo diante de tantas limitações. Para o paciente comum, isso significa que é possível encontrar atendimento de referência dentro do próprio sistema de saúde do país.

Esse resultado não apenas eleva a credibilidade dos hospitais brasileiros, mas também destaca o papel essencial do SUS como patrimônio nacional.

