Creme coreano anti-idade para clarear manchas e deixar sua pele macia como pele de bebê

Receita simples e natural promete hidratar, regenerar e uniformizar o tom da pele com poucos ingredientes e resultado rápido

Magno Oliver - 05 de outubro de 2025

(Imagem: Reprodução)

Um dos segredos de beleza mais comentados da rotina coreana tem feito sucesso nas redes sociais: o “creme de arroz”, uma receita caseira que promete hidratar, clarear manchas e deixar a pele incrivelmente macia.

Apelidado de “creme anti-idade”, ele atua como uma máscara regeneradora que ajuda a recuperar o viço da pele e suavizar pequenas imperfeições.

Segundo vídeo que viralizou no Instagram, o preparo é rápido e pode ser feito com ingredientes que todo mundo tem em casa.

Como preparar

Deixe de molho: coloque o arroz em uma tigela com o dobro de água e deixe descansar por 20 minutos;

Bata tudo: transfira o arroz e a água para o liquidificador e bata até ficar homogêneo;

Coe e aqueça: coe a mistura e leve o líquido ao fogo baixo, mexendo até engrossar e atingir a consistência de creme;

Guarde: coloque o produto pronto em um potinho limpo com tampa.

Como aplicar

O creme pode ser usado no rosto ou em outras partes do corpo. A recomendação é aplicar de três a quatro vezes por semana, deixando agir por alguns minutos antes de enxaguar.

Para conservar, guarde na geladeira por até sete dias. O uso frequente promete uma pele mais hidratada, luminosa e uniforme, com toque macio e aparência rejuvenescida.

Dica: faça um teste de sensibilidade antes da primeira aplicação e mantenha o protetor solar em dia para potencializar os resultados.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paty Torres (@patytorresrj)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de tudo!