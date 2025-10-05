Curso de especialização gratuito e a distância abre inscrições para novos alunos
IFRN oferece 330 vagas em pós-graduação voltada à Educação Profissional e Tecnológica, com início previsto para 2025
O Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) está com inscrições abertas para o curso gratuito de especialização em Educação a Distância na Educação Profissional e Tecnológica, ofertado por meio do programa Universidade Aberta do Brasil (UAB).
Ao todo, são 330 vagas distribuídas entre os polos de João Câmara, Luís Gomes, Mossoró, Natal – Tirol, Parelhas e São Gonçalo do Amarante.
A pós-graduação será realizada na modalidade a distância, mas, segundo o IFRN, poderá contará com atividades presenciais no formato presencial conectado, em encontros síncronos.
O objetivo é capacitar profissionais para atuar com metodologias e tecnologias voltadas à educação profissional.
Quem pode participar
O curso é destinado a graduados em qualquer área, com diploma reconhecido pelo MEC.
No entanto, as vagas serão prioritariamente voltadas a docentes da Educação Básica que lecionam no Ensino Fundamental e Médio nas redes estadual e municipal.
As inscrições podem ser feitas até 12 de outubro de 2025, por meio do link disponível no edital.
No mesmo endereço, os candidatos podem consultar todas as informações sobre o processo seletivo e o cronograma completo.