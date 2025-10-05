Curso de especialização gratuito e a distância abre inscrições para novos alunos

IFRN oferece 330 vagas em pós-graduação voltada à Educação Profissional e Tecnológica, com início previsto para 2025

Gabriel Yuri Souto - 05 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução)

O Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) está com inscrições abertas para o curso gratuito de especialização em Educação a Distância na Educação Profissional e Tecnológica, ofertado por meio do programa Universidade Aberta do Brasil (UAB).

Ao todo, são 330 vagas distribuídas entre os polos de João Câmara, Luís Gomes, Mossoró, Natal – Tirol, Parelhas e São Gonçalo do Amarante.

A pós-graduação será realizada na modalidade a distância, mas, segundo o IFRN, poderá contará com atividades presenciais no formato presencial conectado, em encontros síncronos.

O objetivo é capacitar profissionais para atuar com metodologias e tecnologias voltadas à educação profissional.

Quem pode participar

O curso é destinado a graduados em qualquer área, com diploma reconhecido pelo MEC.

No entanto, as vagas serão prioritariamente voltadas a docentes da Educação Básica que lecionam no Ensino Fundamental e Médio nas redes estadual e municipal.

As inscrições podem ser feitas até 12 de outubro de 2025, por meio do link disponível no edital.

No mesmo endereço, os candidatos podem consultar todas as informações sobre o processo seletivo e o cronograma completo.