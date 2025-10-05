Motorista é barrado de sair de estacionamento de shopping e minutos depois recebe a pior notícia

Homem descobriu que seu carro havia sido clonado após ser impedido de deixar o local por “dupla entrada” no sistema

Gabriel Yuri Souto - 05 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução)

Um caso inusitado chamou atenção em Feira de Santana, na Bahia. Um motorista foi impedido de sair do estacionamento de um shopping por um motivo aparentemente simples, mas que revelou um problema muito mais sério: seu carro havia sido clonado.

O episódio aconteceu no dia 11 de agosto, quando o dono de um HB20 teve a saída bloqueada pela cancela automática.

O sistema do estacionamento alegava “dupla entrada”, indicando que o mesmo veículo teria entrado duas vezes no local.

Surpreso, o motorista procurou a administração do shopping e descobriu que outro carro, idêntico ao seu e com a mesma placa, havia entrado no estacionamento minutos antes e saído logo em seguida.

A situação levantou suspeitas de clonagem, e o caso foi registrado na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Feira de Santana. Desde então, as investigações foram iniciadas.

Nesta semana, o desfecho veio à tona: o veículo clonado foi localizado na cidade de Serrinha, a cerca de 70 quilômetros de Feira de Santana.

De acordo com a Polícia Civil (PC), os dois automóveis foram apreendidos e encaminhados ao Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde passarão por perícia para determinar qual é o original e qual foi adulterado.

A clonagem de placas de veículos é considerada crime pelo artigo 311 do Código Penal Brasileiro, que trata da “falsificação de sinais identificadores de veículos automotores”. A pena prevista é de três a seis anos de reclusão, além de multa.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de tudo!