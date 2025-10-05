Mulher faz sugestão ousada a policiais em Anápolis após denúncia por barulho

Ao final, moradora teve de acionar um TCO e acabou tendo o aparelho apreendido pelas autoridades

Davi Galvão Davi Galvão -
Caixa de som foi apreendida pela Polícia Militar (PM). (Foto: Reprodução)
Caixa de som foi apreendida pela Polícia Militar (PM). (Foto: Reprodução)

Um episódio de som alto e perturbação do sossego mobilizou a Polícia Militar (PM) na manhã deste domingo (05), no bairro Recanto do Sol, em Anápolis.

Segundo o registro, a equipe foi acionada após denúncia de que um som estaria ligado em volume elevado desde as 07h.

A vizinha responsável pelo acionamento das autoridades informou que a situação já havia ocorrido no dia anterior, quando a polícia também esteve presente e chegou a lavrar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

Leia também

Ainda conforme a denunciante, não houve possibilidade de diálogo com a moradora que mantém o som ligado, pois ela costuma reagir de forma exaltada e com agressões verbais.

A guarnição foi até a residência e encontrou a responsável pelo som, que confirmou ter o hábito de ouvir música em volume alto aos domingos, por ser o único dia de folga.

Ela afirmou que não reduziria o volume, mesmo com a presença policial, e sugeriu que fosse feito um novo TCO.

Como não havia nenhum evento autorizado no local, a polícia registrou a ocorrência, apreendeu a caixa de som utilizada e orientou a moradora sobre os procedimentos legais cabíveis.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis.

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias