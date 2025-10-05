Mulher faz sugestão ousada a policiais em Anápolis após denúncia por barulho

Ao final, moradora teve de acionar um TCO e acabou tendo o aparelho apreendido pelas autoridades

Davi Galvão - 05 de outubro de 2025

Caixa de som foi apreendida pela Polícia Militar (PM). (Foto: Reprodução)

Um episódio de som alto e perturbação do sossego mobilizou a Polícia Militar (PM) na manhã deste domingo (05), no bairro Recanto do Sol, em Anápolis.

Segundo o registro, a equipe foi acionada após denúncia de que um som estaria ligado em volume elevado desde as 07h.

A vizinha responsável pelo acionamento das autoridades informou que a situação já havia ocorrido no dia anterior, quando a polícia também esteve presente e chegou a lavrar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

Ainda conforme a denunciante, não houve possibilidade de diálogo com a moradora que mantém o som ligado, pois ela costuma reagir de forma exaltada e com agressões verbais.

A guarnição foi até a residência e encontrou a responsável pelo som, que confirmou ter o hábito de ouvir música em volume alto aos domingos, por ser o único dia de folga.

Ela afirmou que não reduziria o volume, mesmo com a presença policial, e sugeriu que fosse feito um novo TCO.

Como não havia nenhum evento autorizado no local, a polícia registrou a ocorrência, apreendeu a caixa de som utilizada e orientou a moradora sobre os procedimentos legais cabíveis.

