Oportunidade à vista: mais de 600 vagas abertas para estágio com bolsas de até R$ 2 mil em Goiás

Chances estão distribuídas entre alunos do Ensino Médio e do Ensino Superior

Natália Sezil - 05 de outubro de 2025

IEL abre vagas de estágio para vários estados. (Foto: Assessoria/Flávio Carvalho)

Se você cursa o Ensino Médio ou Superior e busca uma oportunidade para se inserir no mercado de trabalho, o estágio pode ser o caminho certo – e o cenário em Goiás é promissor. São 660 vagas abertas, com bolsas de até R$ 2 mil.

As oportunidades estão distribuídas entre diferentes áreas de graduação. O processo para todas elas é realizada por meio do Instituto Euvaldo Lodi (IEL), agente facilitador.

As chances ficam nas cidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Nerópolis e Trindade. A maior quantidade de vagas é para Administração (197).

Em seguida, figura o Ensino Médio. São 110 oportunidades. Ciências Contábeis ocupa o terceiro lugar no ranking, com 60.

Também aparecem na lista Pedagogia (59), Marketing (56), Relações Públicas (49), Direito (44), Engenharia Civil (37), Educação Física (31) e Análise e Desenvolvimento de Sistemas (17).

As bolsas variam de empresa para empresa, entre R$ 400 e R$ 2 mil. Mais detalhes dos estágios constam no site do IEL-GO.

