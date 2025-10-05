Oportunidade à vista: mais de 600 vagas abertas para estágio com bolsas de até R$ 2 mil em Goiás
Chances estão distribuídas entre alunos do Ensino Médio e do Ensino Superior
Se você cursa o Ensino Médio ou Superior e busca uma oportunidade para se inserir no mercado de trabalho, o estágio pode ser o caminho certo – e o cenário em Goiás é promissor. São 660 vagas abertas, com bolsas de até R$ 2 mil.
As oportunidades estão distribuídas entre diferentes áreas de graduação. O processo para todas elas é realizada por meio do Instituto Euvaldo Lodi (IEL), agente facilitador.
As chances ficam nas cidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Nerópolis e Trindade. A maior quantidade de vagas é para Administração (197).
Em seguida, figura o Ensino Médio. São 110 oportunidades. Ciências Contábeis ocupa o terceiro lugar no ranking, com 60.
Também aparecem na lista Pedagogia (59), Marketing (56), Relações Públicas (49), Direito (44), Engenharia Civil (37), Educação Física (31) e Análise e Desenvolvimento de Sistemas (17).
As bolsas variam de empresa para empresa, entre R$ 400 e R$ 2 mil. Mais detalhes dos estágios constam no site do IEL-GO.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!