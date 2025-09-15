Programa de estágio com bolsas de até R$ 1,7 mil e benefícios está com vagas abertas em Goiânia, Aparecida e Anápolis

Construtora oferece mais de 200 oportunidades em todo o país

Gabriella Pinheiro - 15 de setembro de 2025

Profissionais em obras da MRV em Goiás. (Foto: Divulgação)

Considerada uma das maiores construtoras do Brasil, a MRV abriu as inscrições para o novo programa de estágio, com 219 oportunidades em todo o país. Em Goiás, há vagas para as cidades de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Goiânia e Valparaíso.

As chances são destinadas a estudantes dos cursos de Engenharia Civil, Arquitetura, Engenharia de Produção Civil e Engenharia de Produção, e têm como objetivo atrair jovens para acompanhar todas as etapas de construção de uma obra.

Os selecionados no programa receberão uma bolsa-auxílio que pode variar de acordo com a carga horária — com jornadas de 4 ou 6 horas — e os valores vão de R$ 1.150 a R$ 1.700.

As inscrições para o programa de estágio podem ser feitas até o dia 03 de outubro, de forma online, por meio do site da MRV.

Os selecionados receberão: vale-lanche, folga no mês do aniversário, programa de incentivo à atividade física, programa de saúde mental, capacitações, programa de aceleração de carreira e acesso a uma plataforma de descontos exclusiva, além de uma live de apresentação.

