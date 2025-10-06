Caminhão arranca poste em Anápolis após colidir com fiação elétrica

Imagens registradas mostram fios expostos em posição perigosa para pedestres que possam passar pelo local

Gabriella Pinheiro - 06 de outubro de 2025

Imagem mostra fiação exposta em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Um acidente envolvendo um caminhão deixou diversos fios expostos e causou danos na Rua 3, no Jardim América, em Anápolis, na tarde desta segunda-feira (06).

Conforme apurado pelo Portal 6, o veículo de grande porte teria puxado a fiação e derrubado o poste.

Imagens obtidas pela reportagem mostram os fios caídos em uma posição bastante perigosa, tendo em vista que ficou na altura de pedestres que possam passar pelo local.

Além disso, uma clínica estética ficou praticamente intransponível, tendo em vista que a fiação ficou bem em frente à entrada do estabelecimento.

O Corpo de Bombeiros foi acionado ao local, para fazer o isolamento da área até a chegada de equipes da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) e da Equatorial Goiás, que trabalharam para normalizar a situação.

As circunstâncias envolvendo o acidente e o estado de saúde do motorista do caminhão não foram divulgados. Mais informações a qualquer instante.

