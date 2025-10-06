Heinz lança edição limitada de maionese feita com alho negro e surpreende consumidores pelo sabor

Produto de cor preta e aroma marcante faz parte da linha especial de Halloween da Heinz e já chama atenção nas redes sociais

Gabriel Yuri Souto - 06 de outubro de 2025

Nova maionese Heinz, edição limitada (Foto: Divulgação/ Heinz)

A Heinz decidiu surpreender o público com uma combinação ousada. Em edição limitada, a marca lançou uma maionese feita com o alho mais caro do mundo, ingrediente conhecido pelo sabor adocicado, aroma intenso e toque sofisticado.

O produto faz parte da linha especial criada para o Halloween e já está dando o que falar nas redes sociais.

Maionese preta chama atenção pelo visual e sabor diferenciado

Contudo, a novidade chega com visual inusitado: maionese preta, de textura cremosa e sabor marcante, feita a partir do alho negro, uma versão fermentada do alho tradicional.

Além do sabor diferenciado, a embalagem temática traz rótulos que brilham no escuro — uma referência direta à data mais sombria do ano.

De acordo com a Heinz, o tom escuro não vem de corantes artificiais, mas do carvão vegetal, que ajuda a manter a cor intensa sem alterar o gosto.

O resultado é uma maionese elegante e aromática, com notas levemente doces e sabor umami, que tem agradado até quem não costuma gostar de temperos fortes.

O produto, batizado de Heinz Mayo Halloween, está sendo vendido em potes de 215 gramas e tem edição limitada.

Portanto, a média de preço gira em torno de R$ 14,49 dependendo da região e do supermercado.

Com visual ousado e sabor sofisticado, a maionese vem conquistando espaço nas redes sociais, com vídeos mostrando o contraste da cor preta no pão, hambúrgueres e batatas fritas.

Muitos consumidores afirmam que o sabor surpreende, equilibrando o toque leve do alho negro com a cremosidade tradicional da Heinz.

Afinal, o lançamento faz parte da estratégia da marca de transformar produtos clássicos em experiências criativas. Segundo a empresa, a ideia é unir o clima do Halloween com a curiosidade do público por sabores diferentes.

E parece que funcionou: em outros países onde a Heinz lançou edições parecidas, como Austrália e Nova Zelândia, a maionese de alho negro esgotou em poucos dias. No Brasil, o sucesso já é semelhante, com postagens que viralizam e prateleiras vazias em algumas redes de supermercado.

