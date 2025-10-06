Jovem é morto de forma brutal durante festa familiar no interior de Goiás
Encontro celebrava os dois meses de vida de filha do suposto autor dos disparos
Um jovem, de 25 anos, foi morto a tiros na noite deste domingo (05), em Ceres, em meio a uma festa familiar, no bairro Nova Vila.
Testemunhas relataram que a celebração comemorava os dois meses de vida da filha do autor dos disparos.
Por sua vez, a vítima, identificada como Gabriel dos Santos Lacerda, estava em um relacionamento com a ex-companheira do suposto agressor, que é mãe da criança.
Como não queria nenhum contato com o pai da criança, ele estava em um quarto, isolado do resto da casa.
Em determinado momento da comemoração, o suspeito teria dito que iria ao banheiro e logo em seguida saiu com uma arma em mãos e efetuou os tiros contra a vítima, que não resistiu aos ferimentos.
Após o ato, o atirador teria fugido utilizando uma motocicleta.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer a vítima, mas pode apenas constatar o óbito do jovem.
O caso foi repassado a Polícia Civil (PC), que seguirá investigando o caso.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!