Jovem é morto de forma brutal durante festa familiar no interior de Goiás

Encontro celebrava os dois meses de vida de filha do suposto autor dos disparos

Davi Galvão - 06 de outubro de 2025

Samu foi acionado para socorrer jovem, mas vítima morreu ainda na residência. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 25 anos, foi morto a tiros na noite deste domingo (05), em Ceres, em meio a uma festa familiar, no bairro Nova Vila.

Testemunhas relataram que a celebração comemorava os dois meses de vida da filha do autor dos disparos.

Por sua vez, a vítima, identificada como Gabriel dos Santos Lacerda, estava em um relacionamento com a ex-companheira do suposto agressor, que é mãe da criança.

Como não queria nenhum contato com o pai da criança, ele estava em um quarto, isolado do resto da casa.

Em determinado momento da comemoração, o suspeito teria dito que iria ao banheiro e logo em seguida saiu com uma arma em mãos e efetuou os tiros contra a vítima, que não resistiu aos ferimentos.

Após o ato, o atirador teria fugido utilizando uma motocicleta.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer a vítima, mas pode apenas constatar o óbito do jovem.

O caso foi repassado a Polícia Civil (PC), que seguirá investigando o caso.

