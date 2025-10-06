Prefeitura de Pirenópolis adia o Piri Rock Festival
Segundo a Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Seduc), o evento será realizado em novembro, com data a ser divulgada
A Prefeitura de Pirenópolis adiou o Piri Rock Festival, que integraria a programação do aniversário da cidade.
Segundo a Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Seduc), o evento será realizado em novembro, com data a ser divulgada.
O adiamento, segundo comunicado da Pirenópolis, busca melhorar a estrutura e a organização para o público e os artistas.
