Prefeitura de Pirenópolis adia o Piri Rock Festival

Segundo a Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Seduc), o evento será realizado em novembro, com data a ser divulgada

Danilo Boaventura Danilo Boaventura -
Imagem ilustrativa de Pirenópolis (Foto: Raquel Pinho)

A Prefeitura de Pirenópolis adiou o Piri Rock Festival, que integraria a programação do aniversário da cidade.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Seduc), o evento será realizado em novembro, com data a ser divulgada.

O adiamento, segundo comunicado da Pirenópolis, busca melhorar a estrutura e a organização para o público e os artistas.

Jornalista graduado pela Universidade Federal de Goiás (UFG), pós-graduado em Docência em Comunicação pela Faculdade Cidade Verde (PR) e mestrando em Marketing Político pela Universidad del Salvador, de Buenos Aires.

