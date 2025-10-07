Iza e Yuri Lima anunciam separação após polêmicas durante o relacionamento

Separação aconteceu de forma amigável e ambos seguem comprometidos com o cuidado e a criação da filha, Nala

Folhapress - 07 de outubro de 2025

Iza comentou sobre Yuri Lima em podcast. (Foto: Captura de Tela/Youtube/É Nóia Minha?)

ANA CLARA COTTECCO – Iza e o ex-jogador Yuri Lima não estão mais juntos. Segundo nota divulgada pelaassessoria da cantora nesta terça-feira (7), a separação aconteceu de forma amigável e ambos seguem comprometidos com o cuidado e a criação da filha, Nala. O motivo do término não foi divulgado.

O fim do relacionamento vem pouco tempo depois de Yuri ter se envolvido em mais uma polêmica nas redes sociais. Ele republicou uma foto de uma mulher de biquíni em seu perfil no Instagram, recurso novo da plataforma, em setembro.

A jovem, identificada como Adrielly, negou qualquer vínculo com o ex-atleta. Na ocasião, a ação foi vista como um desrespeito à cantora por alguns fãs e a repercussão negativa levou Yuri a apagar a publicação.

Outra polêmica que envolveu o casal aconteceu em julho de 2024, quando Iza anunciou a separação do ex-Mirassol após virem à tona conversas de Yuri com uma criadora de conteúdo adulto. À época, a artista estava grávida de seis meses e fez a revelação diretamente em suas redes, surpreendendo até o então parceiro. Os dois reataram meses depois que a traição foi divulgada e seguiam juntos até o anúncio da separação nesta terça.