Polícia prende mais de 40 envolvidos em esquema que aplicou golpe milionário em Rio Verde

Criminosos se passavam por compradores legítimos de grão de milho e fechavam negócios fradulentos

Gabriella Pinheiro - 07 de outubro de 2025

Imagem mostra polícia civil prendendo homem, em Rio Verde. (Foto: Divulgação/ PCGO)

A Operação “Agrofraude” da Polícia Civil (PC), por meio do Grupo Especial de Investigações Criminais de Rio Verde (8ª DRP), cumpriu 41 mandados de prisão temporária e 46 de busca e apreensão domiciliar contra uma associação criminosa suspeita de praticar um esquema de golpes milionários por meio de estelionato qualificado por fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.

O caso veio à tona após diversas pessoas denunciarem que foram lesadas por meio do golpe do “falso intermediário”, aplicado na comercialização de grãos de milho.

Na prática, o esquema ocorria da seguinte forma: os golpistas se passavam por compradores legítimos dos produtos, buscando obter informações reais dos alimentos disponíveis em fazendas, como fotos, vídeos, qualidade e quantidade.

De posse dessas informações, eles se apresentavam como vendedores a outros corretores e compradores, firmando acordos comerciais que, na verdade, eram fraudulentos.

No total, foram identificadas mais de 10 vítimas apenas no município de Rio Verde. Estima-se que o prejuízo causado seja de aproximadamente R$ 1 milhão.

Segundo a PC, 41 pessoas estavam envolvidas no esquema e foram responsáveis por movimentar valores superiores a R$ 120 milhões ao longo de cinco anos de atuação. As transações, inclusive, chamaram a atenção por se mostrarem incompatíveis com a renda declarada dos investigados.

Além das ordens judiciais, foram expedidas medidas de sequestro de bens e bloqueio de contas bancárias. As operações aconteceram em Cuiabá/MT, Várzea Grande/MT, Brasília/DF, Paraguaçu Paulista/SP, Cascavel/PR, Joinville/SC, Portão/RS, Manaus/AM, Rio Branco/AC e São Gonçalo do Piauí/PI.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!