Homem tenta fugir pelo telhado, mas é preso pela Polícia Civil em Rio Verde após denúncia de companheira

Caso teve início após vítima procurar delegacia com lesões corporais visíveis

Augusto Araújo - 03 de outubro de 2025

Vídeo registrou tentativa de fuga pelo telhado. (Foto: Divulgação/PCGO)

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Rio Verde, prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (02), um homem suspeito de praticar violência doméstica contra a própria companheira.

A vítima procurou a delegacia apresentando lesões corporais visíveis e relatou ter sido alvo de ameaças de morte.

Diante da gravidade da situação, a equipe policial iniciou diligências imediatas para localizar o autor.

O suspeito foi encontrado na própria residência e, ao perceber a presença dos agentes, tentou fugir pelo telhado. A tentativa, no entanto, foi frustrada, e ele acabou detido no local.

Segundo a Polícia Civil, o homem foi autuado em flagrante pelo crime de ameaça e também será indiciado por lesão corporal, com base na Lei Maria da Penha. Ele permanece preso e à disposição do Poder Judiciário em Rio Verde.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!