Rio Vermelho Atacadista promove ação especial de Dia das Crianças nas unidades Maracanã e Pecuária

Durante o dia, quem passar por uma das lojas poderá aproveitar atrações gratuitas como pula-pula, algodão doce e pintura facial, além de um show de ofertas

Gabriella Licia - 07 de outubro de 2025

Rio Vermelho Atacadista. (Foto: Portal 6)

O Dia das Crianças vai ser celebrado com muita alegria e sabor no Rio Vermelho Atacadista. No dia 11 de outubro, as unidades Maracanã (Avenida Universitária) e Pecuária (Parque das Nações) promovem uma ação especial para confraternizar com as famílias anapolinas, reunindo brincadeiras, produtos temáticos e muita diversão.

Durante o dia, quem passar por uma das lojas poderá aproveitar atrações gratuitas como pula-pula, algodão doce e pintura facial.

Além disso, os clientes vão encontrar um mix variado de produtos que combinam com o clima da data, incluindo doces, biscoitos, sucos e diversas opções para deixar a comemoração das crianças ainda mais completa.

Os participantes também poderão aproveitar os benefícios do Clube de Vantagens, com promoções exclusivas, estacionamento amplo e os descontos do aplicativo Rio Vermelho, que conta com o Poupômetro, que é uma ferramenta capaz de mostrar em tempo real a economia de cada compra.

Com tradição e compromisso em oferecer variedade e qualidade, o Rio Vermelho Atacadista reforça sua conexão com as famílias e com a cidade, transformando o Dia das Crianças em um momento de confraternização e boas lembranças.