Ação rápida da PM evita tragédia após incêndio em lanchonete de Goiânia

Alguns militares precisaram ser atendidos por intoxicação por inalação de fumaça e um deles foi hospitalizado

Gabriella Pinheiro - 08 de outubro de 2025

Incêndio em hamburgueria, em Goiânia. (Foto: Divulgação/PMGO)

Um incêndio ocorrido em uma hamburgueria de Goiânia, na última terça-feira (07), mobilizou policiais militares e, por pouco, não terminou em tragédia.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a situação ocorreu no Jardim Europa, durante a noite. Três policiais da Força Tática do 7º Batalhão e um policial do Batalhão Maria da Penha, que estavam nas proximidades, foram notificados sobre o ocorrido e se deslocaram até o local.

No endereço, os militares se depararam com as chamas se alastrando pelo estabelecimento e iniciaram o resgate dos funcionários, além de atuarem na contenção do fogo, enquanto aguardavam a chegada do Corpo de Bombeiros.

Para evitar o alastramento, eles montaram uma mangueira improvisada e conseguiram controlar o incêndio antes que ele atingisse o depósito de carvão.

Apesar da situação, alguns policiais foram intoxicados por inalação de fumaça. Eles receberam atendimento no local, e um deles precisou ser hospitalizado para receber cuidados médicos.

