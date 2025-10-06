Corpo de Bombeiros é acionado após carro afundar no Rio das Almas, em Goiás

Duas pessoas estavam no veículo. Uma delas conseguiu sair, enquanto a outra submergiu junto com o automóvel

Carro ficou submergido no Rio das Almas. (Foto: Jornal Opção)

O Corpo de Bombeiros foi acionado após um carro afundar no Rio das Almas, em São Luís do Norte, no Centro goiano, na tarde desta segunda-feira (06).

Segundo testemunhas, duas mulheres ocupavam o veículo. Uma delas conseguiu sair, com a ajuda de pessoas que estavam no local, enquanto a outra teria submergido junto com o automóvel.

Os militares seguem realizando buscas aquáticas para localizar a vítima desaparecida no Rio das Almas.

A informação inicial, divulgada pelo Corpo de Bombeiros, é de que o carro tentava embarcar em uma balsa quando perdeu o controle, caindo nas águas do rio.

A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), no entanto, aponta outra situação. Conforme a Goinfra, o acidente não aconteceu durante a operação da balsa Júlia, que atravessa o Rio das Almas entre São Luís do Norte e o povoado de Lavrinhas.

Em vez disso, ocorreu enquanto o veículo trafegava pela rodovia, em alta velocidade. A versão é de que ele não conseguiu parar e acabou caindo no rio, após atravessar a balsa que estava ancorada – nesse momento, o transporte aquático estava parado e não havia passageiros.

A situação ainda deve ser apurada mais a fundo pelas autoridades competentes, que ficam responsáveis por entender a dinâmica e tomar as medidas cabíveis.

Leia a nota da Goinfra na íntegra:

A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) informa que o acidente registrado em Goianésia *não ocorreu durante a operação da balsa Júlia*, que realiza a travessia do Rio das Almas, entre São Luís do Norte e o povoado de Lavrinhas, na região norte do estado.

Segundo informações preliminares, um veículo que trafegava pela rodovia, em alta velocidade, não conseguiu parar e acabou caindo no rio, após atravessar a balsa que estava ancorada. No momento do ocorrido, a balsa Júlia encontrava-se parada e sem usuários, aguardando o horário de início da travessia.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realiza os atendimentos no local.

A Goinfra esclarece que a balsa Júlia opera dentro das condições regulares de funcionamento e segurança exigidas pela Marinha do Brasil, e reforça que o acidente não ocorreu durante a travessia nem envolveu usuários do serviço.

A agência acompanha o caso e permanece à disposição das autoridades competentes para colaborar com as apurações.

Goiânia, 6 de outubro de 2025

Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra)

 

