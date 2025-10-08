Pesquisa do Procon Goiânia aponta onde comprar presentes para Dia das Crianças gastando menos

Levantamento abrangeu seis estabelecimentos (tanto lojas físicas quanto comércio eletrônico) e analisou 28 itens infantis

Gabriella Pinheiro - 08 de outubro de 2025

Imagem mostra funcionários do Procon durante averiguação. (Foto: Divulgação/ Procon Goiânia)

Uma pesquisa realizada pelo Procon Goiânia indicou os lugares mais em conta — e também os mais caros — para comprar presentes para o Dia das Crianças, comemorado em 12 de outubro.

O levantamento foi realizado entre os dias 03 e 06 de outubro, abrangeu seis estabelecimentos (tanto lojas físicas quanto comércio eletrônico) e analisou 28 itens infantis.

Dentre as maiores variações de preço, destacam-se os patins infantis, com uma diferença de 299,04%. Nas Lojas Americanas da Avenida Jamel Cecílio, o item aparece por R$ 99,99, enquanto o maior preço é na Ri Happy, do mesmo setor, por R$ 399.

Já o skate infantil apresentou variação de 265,87%. O mais barato foi encontrado no site Mercado Livre, por R$ 78,99, enquanto o mais caro foi registrado na Ri Happy, por R$ 289.

Logo em seguida vem a Barbie Bailarina, com variação de 260,05%, indo de R$ 49,99 (Americanas) a R$ 179,99 (Carrefour da Jamel Cecílio).

A bicicleta aro 12 teve variação de 217,87%, custando R$ 219,90 no Carrefour e R$ 699 e na Ri Happy. Já o brinquedo Frozen Rainha Elsa apresentou variação de 203,05%, de R$ 98,99 (Mercado Livre) a R$ 299,99 (Americanas).

Entre os itens com menores variações, aparece o boneco Patrulha Canina, com diferença de apenas 0,42%, sendo encontrado por R$ 142,49 (Ri Happy) e R$ 143,09 (Americanas). Além dele, há o Xbox 1TB, com variação de 10,40% — de R$ 4.799,99 no Carrefour a R$ 5.299,00 no Mercado Livre —; o Avengers Thor 30 cm, com variação de 29,19% — de R$ 77,40 na Americanas a R$ 99,99 no Carrefour —; a Barbie Dreamtopia, com 45,96% — de R$ 53,37 no Mercado Livre a R$ 77,90 na Ri Happy —; e o jogo Perfil 6, com 47% — de R$ 99,99 na Americanas a R$ 146,99 no Carrefour.

Diante do cenário, o órgão orienta os consumidores a verificarem a qualidade e a integridade do produto antes da compra, além de redobrarem a atenção nas aquisições feitas via internet.

O Procon ainda reforça que as variações de preço registradas se referem ao período da coleta e podem mudar conforme promoções e ofertas.

