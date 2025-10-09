Anvisa proíbe venda de dois medicamentos após suspeita de contaminação por inseto

Medida é preventiva e atinge dois produtos usados em hospitais e no tratamento de infecções graves

Gabriel Yuri Souto - 09 de outubro de 2025

(Imagem: Ilustração/Ksenia Yakovleva/Pexels)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a interdição temporária de dois medicamentos fabricados no Brasil após suspeitas de contaminação e alteração de qualidade.

A decisão, publicada no Diário Oficial da União, tem caráter preventivo e busca garantir a segurança da população até que novas análises sejam concluídas.

Os produtos afetados são o antibiótico Vancotrat 500 mg, da União Química Farmacêutica Nacional S/A, e o cloridrato de lidocaína 20 mg/ml, anestésico de uso hospitalar fabricado pela Hypofarma — Instituto de Hypodermia e Farmácia Ltda.

Inseto em ampola e mudança na coloração

No caso da lidocaína, a medida foi tomada após denúncia sobre a presença de um inseto dentro de uma ampola do medicamento.

O lote afetado é o nº 25010360, com validade até janeiro de 2027. A Hypofarma informou que, assim que recebeu a notificação, iniciou análises laboratoriais internas e não encontrou indícios de contaminação, alegando inclusive que o cliente responsável pela denúncia posteriormente se retratou.

Ainda assim, a Anvisa manteve a interdição cautelar e enviou o material para nova análise técnica, determinando que o produto não seja usado, comercializado ou distribuído até a conclusão da investigação.

O outro medicamento, o antibiótico Vancotrat 500 mg, teve suspenso o lote nº 2518163, válido até abril de 2027, após técnicos constatarem mudança na cor da solução.

Durante o preparo, o produto apresentou tonalidade alaranjada, diferente do padrão transparente indicado em bula.

Em nota, a União Química afirmou que está colaborando integralmente com a agência, conduzindo uma investigação interna de controle de qualidade e que pretende solicitar a liberação do lote caso os testes confirmem que o medicamento atende aos requisitos de segurança.

Uso suspenso em todo o país

Com a interdição, a Anvisa orienta que profissionais de saúde e pacientes suspendam imediatamente o uso dos dois medicamentos e comuniquem qualquer ocorrência à Vigilância Sanitária local ou diretamente à agência, pelos canais disponíveis no portal oficial.

A medida tem validade temporária e não significa recolhimento definitivo. Ela é aplicada sempre que há suspeita de risco potencial à saúde, até que os resultados laboratoriais confirmem se há ou não irregularidades.

Procedimento padrão

A interdição cautelar está prevista na legislação sanitária brasileira e é usada como forma de prevenir danos à saúde pública enquanto investigações estão em andamento.

O procedimento pode resultar na liberação total do lote, caso não sejam encontradas falhas, ou na proibição definitiva, se o problema for confirmado.