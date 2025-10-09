Pirenópolis recebe 15º edição da Festa Literária com entrada gratuita, música e muito mais

Evento promete reunir diversos escritores, ilustradores, leitores e amantes das artes

Gabriella Pinheiro - 09 de outubro de 2025

Casa de Câmara e Cadeia de Pirenópolis, um dos espaços da 15ª Flipiri. (Foto: Divulgação)

Consolidada como uma das principais rotas turísticas de Goiás e conhecida pelas tradições centenárias, como as Cavalhadas, a cidade de Pirenópolis se prepara para receber a 15ª edição da Festa Literária de Pirenópolis (Flipiri), com entrada gratuita.

Realizado pelo Instituto Casa de Autores (ICA), de Brasília, em parceria com a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, e com patrocínio da Caixa Econômica Federal, o evento ocorre de 09 a 11 de novembro, no Centro Histórico de Pirenópolis, e contará com uma programação variada.

Desta vez, o tema escolhido foi “Alumiar – Ler e Criar com Energia”, que homenageará a escritora Roseana Murray, um dos grandes nomes da literatura infantojuvenil brasileira, e o ícone da literatura goiana Hugo de Carvalho Ramos (1895–1921).

A ação promete reunir diversos escritores, ilustradores, leitores e amantes das artes. Entre os autores confirmados, estão: João Anzanelo Carrascoza (SP), Manuel Filho (SP), Leila Bortolazzi (SP), Corina Campos (SP), Lázaro Ribeiro (GO), Hellen Vieira da Fonseca (DF), Telma Lopes (GO), Nilson Jaime (GO), Pedro Gordilho (BA/DF), Adriana Santos de Confresa (MT), Lionizia Goyá (GO) e Gabriela Buonocore (MA), além de autores da Academia Pirenopolina de Letras, Artes e Música (Aplam) e do Instituto Casa de Autores (ICA).

“Estou muito feliz por esta homenagem. Pirenópolis é uma cidade verdadeiramente linda — e sua Festa também. Recebo todas estas homenagens com surpresa e gratidão. A minha expectativa é que seja tudo magia! Vou abrir o evento, e sempre dá um friozinho de medo. É muita responsabilidade”, destacou Roseana Murray.

Programação

Na programação, estão previstas diversas atividades, como lançamentos e sessões de autógrafos de livros, reunindo dezenas de títulos, com possibilidade de compra direta com os autores ou nos estandes da Iguana Banca, Jabuti Livraria e Café, Outubro Edições e Editora Ensinamentos, no interior do Salão Paroquial.

Além disso, haverá rodas de conversa, palestras e conferências. Para as crianças, acontecerá uma Maratona de Contação de Histórias, com os espetáculos “Maria Grampinho”, “Par: Lendas e Cantos”, e apresentações da Turma do Caracol e da Cia Boca do Lixo.

O corpo docente, por sua vez, poderá participar de oficinas, enquanto o público em geral terá a oportunidade de conferir exposições e experiências visuais com artistas locais e nacionais, além da tradicional Caminhada Poética pelo centro histórico.

Uma das novidades desta edição é a integração do Festival Guardiões da Arte, promovido pelo Instituto Guardiã do Ser.

Dentre as atrações musicais, haverá o show “Coisas de Viver”, de Roberta Campos, no encerramento, além das apresentações da Banda Euterpe, Kalango Duo, Eli, Otávio Maciel, Marcelo Del Matos e Renato Castelo.

Também integrando a edição, acontece a mostra Caleidoscópio Pireneus, com a participação dos artistas locais: Claudia Azeredo, Claudimar Pereira, Flora Karan, Jota Clavijo, Juliane Pina, Keith Dalmon, Lele Macedo, Mara Velvet, Paulo Penna, Reinaldo Amaral, Rogério Milane, Rosalva Oliveira, Safia, Sergio Pompêo e Zé Cassio.

Vale destacar que, antes da abertura do evento, a Flipiri Itinerante levará autores diretamente às escolas públicas de Pirenópolis, promovendo encontros com alunos, professores e comunidades rurais.

