Rede de supermercado realiza grande promoção antes de fechar as portas

Clientes aproveitam descontos expressivos nos últimos dias de funcionamento das lojas Nacional, que encerram atividades no Rio Grande do Sul

Gabriel Yuri Souto - 09 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução)

As lojas do supermercado Nacional estão realizando uma grande liquidação antes de encerrar definitivamente suas atividades no Rio Grande do Sul.

A ação faz parte do processo de reestruturação do Grupo Carrefour, que busca concentrar sua operação em formatos de maior escala e rentabilidade, como as unidades de atacarejo e clubes de compras.

Com descontos que chegam a atrair longas filas e movimentação intensa, a promoção marca o fim de uma era no varejo gaúcho, já que a marca Nacional é tradicional e esteve presente por décadas na rotina dos consumidores.

Segundo o grupo controlador, a decisão visa otimizar operações e fortalecer a competitividade, acompanhando as novas tendências de consumo, que privilegiam compras em maior volume e preços mais acessíveis.

Apesar do fechamento das lojas, o Carrefour informou que parte dos colaboradores será realocada para outras unidades, com o objetivo de reduzir os impactos sociais e manter profissionais experientes dentro da empresa.

De acordo com o portal O Antagonista, clima nas lojas é de nostalgia e oportunidade, unindo clientes que querem aproveitar os descontos e funcionários que se despedem de um ciclo importante na história do varejo do estado.