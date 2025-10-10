Carro, motos, iPhones e vale-compras: Região da 44 realiza promoção para atrair clientes no final de ano em Goiânia

Campanha do polo confecioninsta se estende às feiras Hippie e da Madrugada

Paulo Roberto Belém - 10 de outubro de 2025

Região da Rua 44 em período de fim de ano. (Foto: Divulgação)

Uma promoção especial de fim de ano foi apresentada, visando atrair e beneficiar os adeptos ao polo confeccionista da Região da Rua 44, em Goiânia, que pretendem comprar mercadorias a varejo ou em escala nos últimos meses de 2025.

A Campanha “Show de Prêmios Vem pra 44” começa neste sábado (11) e promete distribuir R$ 444 mil em prêmios, sendo carro, dez motos, dez iPhones e 23 vale-compras no valor de R$ 1 mil, totalizando 44 prêmios a serem sorteados, em referência à região.

Diferente de campanhas anteriores, em que eram realizados sorteios semanais, a Show de Prêmios terá data única para o sorteio. O anúncio será no dia 20 de dezembro. “Quando a região receberá uma grande festa”, anunciou a organização.

Detalhando a premiação, o veículo será um Fiat Argo, as cinco motos serão da Shineray, de 150 cilindradas e as outras cinco da mesma marca, de 125 cilindradas. Além dos dez iPhones 16 Pro e os 23 vale-compras.

Para participar, basta comprar R$ 100 em compras, o que dá direito a um cupom. Valerão as aquisições presenciais e online em lojas da Região da 44, incluindo a Feira Hippie e a Feira da Madrugada.

A organização da promoção lembra que as lojas ou os feirantes devem ser participantes da campanha. “O objetivo vai além de atrair mais clientes para a 44. É também fortalecer os empreendimentos e feirantes, que este ano também participaram da campanha”, destacaram.

