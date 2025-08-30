Luciano Huck causa comoção ao gravar na região da Rua 44 em Goiânia

Muitas pessoas interromperam as compras para acompanhar de perto, registrar vídeos e tentar interagir com o apresentador

Davi Galvão Davi Galvão -
Luciano Huck atraiu multidões enquanto gravava na 44. (Foto: Redes Sociais)
Luciano Huck atraiu multidões enquanto gravava na 44. (Foto: Redes Sociais)

As ruas da região da 44 tiveram um dia particularmente diferente e que contou com grandes multidões ansiosas para tirarem fotos. Isso porque o apresentados Luciano Huck esteve presente na capital nesta sexta-feira (30) para as gravações de entrega do prêmio do Familhão.

O quadro surpreende famílias com histórias marcantes e realiza sonhos de grande impacto, aos moldes de grandes sucessos como Lata Velha e Lar Doce Lar.

Durante a passagem pela 44, o apresentador demonstrou muita simpatia com o público. Sempre sorridente, ele tirou fotos com quem se aproximava, conversou rapidamente com os admiradores e fez questão de agradecer pelo carinho recebido em Goiânia.

A movimentação foi tanta que a gravação parou parte da região. Muitas pessoas interromperam as compras para acompanhar de perto, registrar vídeos e tentar interagir com Luciano.

Leia também

O clima foi de festa, com gritos, aplausos e expectativa para ver de perto o momento em que a família escolhida receberia a grande surpresa.

O episódio completo será exibido em breve na televisão, com a promessa de fortes emoções, tanto para quem participou da gravação em Goiânia quanto para quem vai assistir de casa.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias