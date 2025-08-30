Luciano Huck causa comoção ao gravar na região da Rua 44 em Goiânia

Muitas pessoas interromperam as compras para acompanhar de perto, registrar vídeos e tentar interagir com o apresentador

Davi Galvão - 30 de agosto de 2025

Luciano Huck atraiu multidões enquanto gravava na 44. (Foto: Redes Sociais)

As ruas da região da 44 tiveram um dia particularmente diferente e que contou com grandes multidões ansiosas para tirarem fotos. Isso porque o apresentados Luciano Huck esteve presente na capital nesta sexta-feira (30) para as gravações de entrega do prêmio do Familhão.

O quadro surpreende famílias com histórias marcantes e realiza sonhos de grande impacto, aos moldes de grandes sucessos como Lata Velha e Lar Doce Lar.

Durante a passagem pela 44, o apresentador demonstrou muita simpatia com o público. Sempre sorridente, ele tirou fotos com quem se aproximava, conversou rapidamente com os admiradores e fez questão de agradecer pelo carinho recebido em Goiânia.

A movimentação foi tanta que a gravação parou parte da região. Muitas pessoas interromperam as compras para acompanhar de perto, registrar vídeos e tentar interagir com Luciano.

O clima foi de festa, com gritos, aplausos e expectativa para ver de perto o momento em que a família escolhida receberia a grande surpresa.

O episódio completo será exibido em breve na televisão, com a promessa de fortes emoções, tanto para quem participou da gravação em Goiânia quanto para quem vai assistir de casa.

