Conheça o país que é tão rico que poderia dar quase R$ 2 milhões a cada habitante

Ao contrário de outras nações que enriqueceram rápido e gastaram tudo com a mesma velocidade, eles decidiram trilhar um caminho

Anna Júlia Steckelberg - 10 de outubro de 2025

Aurora Boreal na Noruega. (Foto: Shutterstock)

Há pouco mais de meio século, a Noruega era uma nação modesta, conhecida mais por seus fiordes gelados e longos invernos do que por riqueza. Até que, em 1969, o país escandinavo encontrou petróleo no Mar do Norte, e, a partir dali, reescreveu seu destino econômico.

Mas, ao contrário de outras nações que enriqueceram rápido e gastaram tudo com a mesma velocidade, os noruegueses decidiram trilhar um caminho diferente: o da paciência e do planejamento.

Segundo o Norges Bank Investment Management (NBIM), responsável pela gestão do fundo soberano, a Noruega acumula hoje um patrimônio de cerca de R$ 10 trilhões, o equivalente a aproximadamente R$ 1,8 milhão por habitante. É o maior fundo soberano do planeta, superando economias muito maiores e mais populosas. Criado em 1990, o fundo nasceu com uma ideia simples, mas visionária: transformar a renda do petróleo em investimentos duradouros.

Em vez de deixar o dinheiro “dormindo” em cofres ou gastá-lo rapidamente, o governo aplicou em ações, títulos, imóveis e projetos de energia renovável em todo o mundo. De acordo com o site da BBC, o fundo detém participações em mais de 9 mil empresas globais, sendo dono de cerca de 1,5% de todas as ações listadas nas bolsas internacionais.

A lógica por trás dessa estratégia é a sustentabilidade, não apenas ambiental, mas também econômica. O país sabe que o petróleo, um dia, vai acabar. Por isso, o fundo funciona como uma poupança coletiva e um escudo contra futuras crises. Segundo o The Guardian, até mesmo os lucros obtidos com os investimentos seguem regras rígidas: o governo só pode usar uma pequena parte dos rendimentos anuais, preservando o capital principal para as próximas gerações.

Com isso, a Noruega consolidou um dos mais altos padrões de vida do planeta, segundo o Relatório de Desenvolvimento Humano da ONU, combinando riqueza com qualidade de vida, segurança e serviços públicos exemplares.

Mais do que um país rico, a Noruega se tornou uma lição global de como a riqueza natural pode ser transformada em prosperidade duradoura — quando o futuro é tratado com a mesma seriedade que o presente.

