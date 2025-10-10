Estudo mostra que veneno de abelha pode ser capaz de eliminar 100% das células de câncer

Um novo estudo traz esperança e desperta a curiosidade de cientistas e pacientes do mundo todo

Pedro Ribeiro - 10 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

O câncer é uma das doenças mais temidas e desafiadoras da atualidade.

No entanto, um novo estudo traz esperança e desperta a curiosidade de cientistas e pacientes do mundo todo.

Pesquisadores australianos descobriram que o veneno de abelha pode ser capaz de destruir completamente as células cancerígenas em testes de laboratório, oferecendo uma nova perspectiva para o tratamento da doença.

A pesquisa, realizada pelo Instituto Harry Perkins, na Austrália, analisou os efeitos de uma substância chamada melitina — componente ativo do veneno da abelha — sobre diferentes tipos de câncer de mama.

Nos testes, a melitina conseguiu eliminar totalmente as células de câncer de mama triplo negativo e HER2-enriquecido em menos de 60 minutos. Esses dois tipos são conhecidos por sua agressividade e resistência a muitos tratamentos convencionais.

O mais surpreendente é que, durante o experimento, as células saudáveis permaneceram praticamente intactas, o que indica que a substância age de forma altamente seletiva, atacando apenas as células tumorais.

Como o veneno de abelha age sobre as células do câncer

De acordo com o estudo, a melitina impede a ativação de receptores que alimentam o crescimento do tumor, como o EGFR e o HER2.

Esses receptores são responsáveis por desencadear uma série de sinais que mantêm as células cancerígenas vivas e se multiplicando.

Quando a melitina entra em ação, ela bloqueia essas vias de sinalização — como a PI3K/Akt — e leva à morte completa das células do câncer em até uma hora.

Além disso, os pesquisadores desenvolveram uma versão aprimorada da substância, chamada melitina-RGD, que se liga com ainda mais precisão às células tumorais, aumentando sua eficácia sem causar danos às células normais.

Testes em animais também mostram resultados promissores

Os experimentos não ficaram restritos aos testes de laboratório.

Em modelos com camundongos, a combinação da melitina com o medicamento quimioterápico docetaxel apresentou resultados animadores.

O crescimento dos tumores foi reduzido de forma significativa, abrindo espaço para novas possibilidades de tratamentos menos agressivos e mais eficazes.

Um futuro promissor para a ciência e para os pacientes

Apesar dos resultados promissores, os pesquisadores destacam que ainda há um longo caminho até que o tratamento chegue aos seres humanos.

Mais estudos clínicos são necessários para comprovar a segurança e a eficácia do uso da melitina em larga escala.

Mesmo assim, a descoberta reacende a esperança de que a natureza, mais uma vez, possa oferecer respostas valiosas para desafios médicos complexos como o câncer.

O veneno da abelha, antes temido por muitos, pode se transformar em uma poderosa arma na luta contra uma das maiores causas de morte no mundo.