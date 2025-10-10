Prefeitura de Anápolis oferece capacitação na área da construção com possibilidade de emprego

Formação acontece na próxima terça-feira (14) e as inscrições podem ser feitas desde então

Paulo Roberto Belém - 10 de outubro de 2025

Novo Centro Administrativo de Anápolis. (Foto: Reprodução)

Interessados em aprender sobre profissões relacionadas à construção civil podem se inscrever no Workshop “Novas Técnicas da Construção”, que acontece na próxima terça-feira (14), em Anápolis.

O curso é oferecido pela Prefeitura em parceria com a incorporadora Engecom, com oportunidade de encaminhamento direto para entrevistas de emprego.

Será ministrada capacitação prática nas áreas de assentamento de pisos e porcelanatos, pintura de paredes, encanamento e pedreiro de obras.

As inscrições podem ser feitas gratuitamente pelo WhatsApp (62) 98469-9686. A capacitação será realizada no Auditório Adhemar Santillo, localizado no Centro Administrativo.

No evento, a empresa apresentará as vagas de emprego com possibilidade de contratação imediata para os que participarem da formação.

A Diretoria de Trabalho, Emprego e Renda acompanhará todo o processo.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!