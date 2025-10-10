Unidades de saúde na Grande Goiânia oferecem 190 vagas com salários de até R$ 6 mil e benefícios

Oportunidades abrangem diferentes áreas e níveis de carreira

Davi Galvão - 10 de outubro de 2025

Einstein Hospital Israelita está com 190 vagas em aberto. (Foto: Divulgação)

O Einstein Hospital Israelita está com 190 vagas abertas para atuação nas unidades de Goiás — Einstein Goiânia, Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia – Iris Rezende Machado (HMAP) e Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (HUGO).

As oportunidades abrangem diferentes áreas e níveis de carreira, incluindo enfermagem, equipe multiprofissional, setor corporativo, áreas operacionais, atendimento, vagas médicas, programas para aprendizes e posições destinadas a Pessoas com Deficiência.

A média salarial varia de R$ 1.561,41 a R$ 5.869,24, com exceção dos cargos médicos.

Além da remuneração e de um plano de carreira estruturado, o Einstein oferece benefícios como assistência à saúde, alimentação, vale-transporte, auxílio-creche e outros voltados ao bem-estar e à qualidade de vida dos colaboradores.

Os interessados podem consultar todas as vagas disponíveis e se inscrever por meio do site: https://www.einstein.br/carreiras

