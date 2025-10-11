Em Rio Verde, Michelle Bolsonaro detona Lula e Janja e diz que “onde tem esquerda, tem destruição”

Ex-primeira-dama também acusou o casal presidencial de atacar valores cristãos

Da Redação - 11 de outubro de 2025

Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama do Brasil. (Foto: Reprodução)

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) fez duras críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e à primeira-dama Janja da Silva durante o Encontro Nacional do PL Mulher, realizado neste sábado (11) em Rio Verde, no Sudoeste Goiano.

Michelle afirmou que “onde tem esquerda, tem destruição”, e classificou o campo adversário como responsável por “maltratar, perseguir e difamar” pessoas.

A ex-primeira-dama também acusou o casal presidencial de atacar valores cristãos.

“A senhora do líder proibiu ele de falar com o povo cristão e agora está indo nas igrejas. Vamos abrir os nossos olhos espirituais?”, questionou.

Michelle ainda chamou a esquerda de “maldita” e “ordinária”, dizendo que governos de orientação progressista promovem a destruição “social e moral” do país.

Durante o evento, ela também relembrou a facada sofrida por Jair Bolsonaro (PL) em 2018, classificando o episódio como um símbolo da resistência do bolsonarismo.

Em outro momento, criticou o que chamou de “gastos excessivos” do Governo Federal e disse que Lula deveria seguir o exemplo do ex-presidente uruguaio Pepe Mujica, que vivia de forma simples mesmo sendo socialista.

“O Lula é gastador de primeira, mas o Mujica era um socialista raiz”, ironizou.

O encontro, promovido pelo PL Mulher, teve como objetivo fortalecer a presença feminina no partido e contou com a participação de lideranças regionais e estaduais da legenda.

Além dos discursos políticos, o evento discutiu estratégias eleitorais e temas voltados à participação das mulheres na política.

*Com informações da Folhapress