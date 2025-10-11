Flamboyant Shopping receberá feirão de empregos com cargos que podem chegar a salários de R$ 4 mil

Ação será gratuita e visa o preenchimento de 1 mil vagas em diversas áreas de atuação

Augusto Araújo - 11 de outubro de 2025

Imagem aérea do Flamboyant Shopping. (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

Na próxima semana, o Flamboyant Shopping receberá uma nova edição do Feirão de Empregos, em iniciativa realizada em parceria com o Governo de Goiás.

O evento ocorrerá entre segunda (13) e quarta-feira (15), das 10h às 18h. A ação visa o preenchimento de 1 mil vagas em diversas áreas de atuação.

Dentre as oportunidades estão funções como: vendedor interno, atendente de lanchonete e de loja, cozinheiro, estoquista, operador de caixa, recepcionista, assistente administrativo e gerente de loja.

Em algumas funções com comissão em vendas, a remuneração pode alcançar R$ 4 mil mensais.

Também há vagas que não exigem experiência anterior, ampliando as chances para quem busca o primeiro emprego.

O atendimento é gratuito, e os interessados poderão contar com apoio para elaboração do currículo.

Para participar, é necessário levar documento pessoal com foto e comprovante de endereço.

Por fim, a equipe da Central Mais Empregos estará presente no local realizando atendimentos, entrevistas e encaminhamentos com possibilidade de contratação imediata.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!