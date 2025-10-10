Conexão Flamboyant 2025 reúne nomes como Ingrid Guimarães e debate como equilibrar corpo e mente

Durante evento, foram debatidos tópicos como menopausa, saúde mental, algoritmos e outros aspectos sociais.

Gabriella Pinheiro - 10 de outubro de 2025

Imagem mostra evento Conexão 2025, no Flamboyant. (Foto: Gabriella Pinheiro/ Portal 6)

As dependências do Flamboyant Shopping, o complexo comercial mais nobre de Goiânia, viraram palco de reflexões, debates e palestras ao longo desta sexta-feira (10), com a realização de mais uma edição do evento Conexão Flamboyant 2025. A ação teve como tema “Eu, o outro e o mundo – Semear autorresponsabilidade. Colher liberdade”.

Durante o encontro, foram debatidos tópicos como menopausa, saúde mental, algoritmos e outros aspectos sociais.

O objetivo era que o público se aprofundasse no autoconhecimento, refletindo sobre como escolhas simples impactam a própria vida, a convivência com os outros e a construção de laços mais felizes.

Ao Portal 6, a head de Marketing do Shopping Flamboyant, Aline Guedes, salientou que o evento conseguiu apresentar temas importantes de forma leve, mas proporcionando impactos significativos para o autoconhecimento.

“São temas tratados de forma muito lúdica, com muito humor, como foi a palestra da Ingrid Guimarães, mas há algumas que trazem pontos muito fortes da vida cotidiana das pessoas. É um momento de reflexão, conexão, e para que a gente possa parar um pouco, sair dessa correria e buscar melhorar a mim (como eu me relaciono comigo), o outro (como eu me relaciono com as outras pessoas em comunidade) e o mundo, como nós vamos deixar a nossa passagem”, afirmou.

A primeira a subir ao palco, às 11h, foi a atriz e comediante Ingrid Guimarães. Natural de Goiânia, a artista usou o bom humor e a autenticidade para abordar reflexões sobre maturidade e feminilidade no tema “50+, menopausa sem pausa”.

Na sequência, às 14h, foi a vez do filósofo e escritor Renato Noguera, que trouxe à tona temáticas ligadas à saúde mental e aos sentimentos por meio da palestra “Mente e alma – Reinventando a saúde e a longevidade”.

“O medo tem uma função, mas o medo crônico pode nos desorganizar. O amor, como eu tenho percebido, é um afeto que nos organiza e mantém nossos contatos conosco. Por isso, estar em um estado de amorosidade é importante. […] São necessárias doses diárias de amor para sustentar a zona de conforto”, disse durante a palestra.

Logo depois, às 15h30, foi a vez do ensaísta, filósofo e apresentador Chico Bosco abordar o tema “Masculinidade na Nova Era”.

Na sequência, às 17h, Miguel Fernandes conduziu o painel “IA – Entre algoritmos e humanidade: para onde vamos?”. O encerramento contou com o poeta Bráulio Bessa, que uniu emoção e sabedoria em “Consciência, Poesia e Beleza”.

Os participantes ainda puderam aproveitar os benefícios de alguns estandes que ofereciam massagens, sucos naturais, pipoca, drinks e chás gelados.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!