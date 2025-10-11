Pedreiro se torna advogado na mesma faculdade que ajudou a construir e dá conselho aos mais jovens

A história é um exemplo de que é possível mudar de vida por meio do estudo e da determinação

Pedro Ribeiro - 11 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal)

A trajetória de um advogado pode começar de muitas formas, mas poucas são tão inspiradoras quanto a de Luiz Antônio dos Santos, de 51 anos.

O paulista realizou um sonho que parece roteiro de cinema: formou-se em Direito na mesma faculdade que ajudou a construir com as próprias mãos, quando ainda trabalhava como pedreiro.

A história de Luiz é uma verdadeira lição de persistência, fé e amor pelo conhecimento.

Ele mostra que, independentemente da idade, das dificuldades ou das circunstâncias, é possível mudar de vida por meio do estudo e da determinação.

Luiz começou a trabalhar na construção civil em 1989. Foi nessa época que participou da obra de uma faculdade particular em Votuporanga, interior de São Paulo.

O que ele não imaginava é que, anos depois, entraria pela mesma porta que ajudou a levantar — não mais como funcionário, mas como estudante.

Aos 38 anos, surgiu a oportunidade que mudaria tudo.

Por meio de um programa estadual de bolsas de estudo, Luiz conseguiu se inscrever no vestibular da faculdade e foi aprovado para o curso de Direito.

A rotina, no entanto, não foi fácil: ele conciliava trabalho, estudos e responsabilidades familiares, muitas vezes enfrentando noites sem dormir.

Dificuldades e superação no caminho para se tornar advogado

Durante a graduação, Luiz passou por momentos desafiadores.

A perda de um filho foi o episódio mais doloroso de sua jornada e quase o fez desistir do curso. Mesmo abalado, ele encontrou força na promessa que havia feito a si mesmo — a de conquistar o diploma e transformar sua realidade.

O esforço valeu a pena. Em 2012, Luiz concluiu o curso e recebeu o tão sonhado título de advogado.

Mais tarde, especializou-se e abriu o próprio escritório, onde atua com ética e paixão pela profissão.

Um exemplo para os mais jovens

Hoje, Luiz gosta de compartilhar sua história para motivar outras pessoas que também enfrentam dificuldades.

Ele afirma que nunca é tarde para recomeçar e que o estudo é o melhor caminho para o crescimento pessoal e profissional.

“Nunca desisti do meu sonho. O estudo é a base do desenvolvimento da nossa sociedade.

Nunca é tarde para recomeçar”, diz o advogado, com o orgulho de quem construiu — literalmente — o próprio futuro.

A mensagem por trás da conquista

A história de Luiz Antônio não é apenas sobre se tornar advogado, mas sobre resiliência e propósito.

Ele representa milhares de brasileiros que sonham em mudar de vida e encontram na educação a ferramenta mais poderosa para isso.

Sua trajetória inspira e reforça uma verdade simples: o sucesso pode até demorar, mas sempre chega para quem não desiste.

