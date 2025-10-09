Joelho no chão: empresário ora e vê comércio que estava parado começar a lotar

Cena de fé e superação em Minas Gerais viraliza e levanta debate sobre espiritualidade e trabalho

Anna Júlia Steckelberg - 09 de outubro de 2025

(Foto: Redes Sociais)

Há quem diga que sorte é quando a fé encontra a oportunidade. Em Montes Claros, no norte de Minas Gerais, essa combinação ganhou forma em uma cena simples, mas poderosa: um homem de joelhos, sozinho, diante da própria hamburgueria, pedindo a Deus que o ajudasse a vencer mais um dia.

Horas depois, o mesmo local que vinha enfrentando dificuldades estava cheio, e o empresário, emocionado, resumiu em poucas palavras o que sentia: “Deus surpreende”.

O vídeo foi publicado nas redes sociais no fim de setembro e rapidamente ganhou repercussão. O empresário, é dono de uma hamburgueria que estava passando por um período de vendas fracas.

Antes de abrir as portas naquele dia, decidiu orar, e o gesto, aparentemente rotineiro, acabou transformando a própria rotina do negócio.

As imagens mostram o homem ajoelhado, orando diante da fachada ainda vazia do estabelecimento. Poucas horas depois, ele registrou o movimento intenso de clientes ocupando todas as mesas.

O contraste emocionou internautas e virou símbolo da perseverança de muitos pequenos empreendedores brasileiros que enfrentam, diariamente, os altos e baixos do comércio.

Nos comentários do vídeo, a fé se tornou protagonista. “Nossa divina providência”, escreveu uma seguidora. “Deus é tão maravilhoso e misericordioso que ele perdoou meus pecados e hoje me batizou com água e com fogo”, comentou outro. Para muitos, o episódio foi mais do que uma coincidência: foi um sinal.

Entre panelas e orações, o pequeno empreendedor de Montes Claros mostrou que, às vezes, o sucesso não depende apenas de estratégias de marketing ou promoções bem pensadas. Às vezes, ele começa exatamente ali: com o joelho no chão e o coração aberto.

