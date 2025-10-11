Últimos dias para moradores de Anápolis aproveitarem Refis 2025 e quitar dívidas com desconto em juros e multas

Possibilidade de prorrogação do Fique em Dia é bastante remota, porque isso já foi feito uma vez

Paulo Roberto Belém - 11 de outubro de 2025

Vista aérea de Anápolis. (Foto: Divulgação)

O Refis 2025 da Prefeitura de Anápolis entrou, de fato, na reta final. O programa Fique em Dia terá prazo de adesão encerrado na quinta-feira (16) e a possibilidade de prorrogação é bastante remota, visto que isso já foi feito uma vez.

Os acordos podem ser firmados de várias formas. A primeira e mais fácil é para quem acessa o Portal do Cidadão e o aplicativo do Conecta Anápolis.

Vale lembrar que a opção é relacionada aos débitos elegíveis, como os do IPTU de dívidas ainda não ajuizadas.

A segunda opção também é online para todos os débitos, mas com atendimento humano pelo WhatsApp. Basta mandar uma mensagem para o Zap da Prefeitura e seguir o passo a passo até um colaborador te chamar.

Agora, independente de qual for a pendência, o Rápido do Anashopping faz o bom e velho atendimento presencial. O horário que os contribuintes podem procurar o órgão é das 08h às 19h.

Entre as condições previstas estão:

ISSQN: 100% de desconto em juros e multas para pagamento à vista; até 80% em parcelamentos de até 16 vezes.

Demais créditos tributários e não tributários: até 100% de desconto à vista e até 70% em parcelamentos de até 60 vezes.

Multas formais ou de ofício: 50% de desconto para pagamento à vista.

O programa atende pessoas físicas, jurídicas e Microempreendedores Individuais (MEIs), permitindo regularização de débitos e a prevenção de restrições futuras.

O valor mínimo das parcelas é de R$ 152,50 para pessoas físicas e MEIs, e de R$ 457,50 para pessoas jurídicas.

Já os débitos inferiores a R$ 305 (pessoas físicas/MEIs) e R$ 915 (jurídicas) só podem ser quitados à vista.

