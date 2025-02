Zap da Prefeitura muda em Anápolis; saiba qual o novo número

Novo canal de atendimento passa a operar já na próxima segunda-feira

Natália Sezil - 14 de fevereiro de 2025

Sede do Zap da Prefeitura de Anápolis, no setor Central. (Foto: Captura/Google Maps)

A Prefeitura de Anápolis informou, nesta sexta-feira (14), que o número do Zap da Prefeitura muda a partir da próxima semana. Na segunda-feira (17), o novo canal de atendimento passa a funcionar 24h pelo número (62) 9 8551-6888.

A gestão municipal justificou a mudança dizendo que busca oferecer melhorias no serviço. O canal têm diversas funcionalidades, como a solicitação de serviços públicos: tapa-buracos, troca de lâmpadas, roçagem e denúncias – o que também pode ser feito pelo número 156.

Além disso, o atendimento promete auxiliar na solicitação de agendamento de consultas especializadas e exames, e no fornecimento de informações sobre medicamentos, vacinas e atualização do cartão do SUS.

O canal também pretende ser um caminho para quem quer emitir guias de IPTU, ITU e outras taxas, bem como emitir a Certidão Negativa e abrir protocolos de processos relacionados a diversos setores da Prefeitura.

Por fim, o serviço funciona para abrir processos ligados aos servidores municipais, agendar atendimento presencial do Procon, e trocar ingressos da Campanha Torcida Premiada.

